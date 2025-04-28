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Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая

© Deutsche Welle 28 апреля, 2025 16:54

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Решение о дате выборов нового понтифика приняли кардиналы, собравшиеся в Ватикане. Те из них, кто имеет право голоса, будут 7 мая в тайном голосовании выбирать нового главу Святого Престола.

Выборы нового папы римского начнутся 7 мая. В тот день 135 кардиналов, имеющие право голоса, на конклаве в тайном голосовании начнут определять преемника понтифика Франциска, скончавшегося 21 апреля в возрасте 88 лет. Об этом сообщил в понедельник, 28 апреля, Святой Престол, сославшись на решение пятого генерального собрания кардиналов в Ватикане. Сикстинская капелла, где будут проходить выборы, уже закрыта для посетителей. До 4 мая будет действовать традиционный девятидневный траур по ушедшему понтифику. Конклав может продлиться несколько дней. До того, как будет избран новый папа, кардиналам запрещено контактировать с внешним миром.

Одним из главных претендентов на роль главы Римско-католической церкви считается 70-летний госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, до недавнего времени - второе после понтифика лицо в Ватикане. Сейчас он является наиболее часто называемым кандидатом, а также фаворитом в букмекерских конторах. Паролин родом из Северной Италии, как и большинство римских пап-итальянцев в последние 250 лет.

Среди фаворитов чимслятся еще два итальянца, поддерживающие, как и Паролин, курс покойного Франциска: 60-летний латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и 69-летний архиепископ Болоньи кардинал Маттео Мария Дзуппи, возглавляющий Итальянскую епископскую конференцию.

 Хорхе Марио Бергольо был аутсайдером на выборах в 2013 году

Выборы нового папы римского будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не получит более двух третей голосов конклава - и тогда об этом возвестит белый дым, поднимающийся из трубы над Сикстинской капеллой. Во время первого дня может быть проведено одно голосование. Если во время первого голосования никто не выбран или голосование первого дня конклава не проводилось, то каждый следующий день должны проходить по четыре тура голосования: два утром и два вечером. Если кардиналам оказывается недостаточно 33 раундов, отбираются два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в последнем туре. Далее борьба идет между ними, причем сами они участвовать в голосовании не могут. Когда наконец новый понтифик избран, председатель коллегии кардиналов спрашивает, согласен ли тот занять должность и какое имя себе возьмет.

Кардинал Хорхе Марио Бергольо, впоследствии папа Франциск, перед конклавом 2013 года у букмекеров не котировался. Тогда в индексе вероятности избрания папой римским, который составляется на основе оценки всех потенциальных кандидатов с помощью преимущественно статистических критериев, Бергольо не входил даже в первую двадцатку.

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