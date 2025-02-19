«Конец света не наступил»: как оценивают итоги Мюнхенской конференции в странах Балтии — BBC

Заявления американских чиновников по очевидным причинам шокировали всех, кто ожидал гарантий безопасности для Украины. Однако это не единственная страна Восточной Европы, безопасность которой отчасти зависит от решительности Белого дома.

«Путин готовится»

Идею о том, что страны Балтии могут быть следующей целью военной агрессии России, неоднократно повторял президент Украины Владимир Зеленский. Эта же обеспокоенность заметна в последнем отчете латвийской контрразведки (SAB), опубликованном сразу по окончанию Мюнхенской конференции:

«По оценке SAB, режим В. Путина готовится к возможной военной конфронтации между Россией и НАТО, даже если режим в целом хотел бы избежать прямой войны с НАТО. Это подтверждается не только развитием навыков саботажа, но и постоянной работой России по восстановлению мощностей своих вооруженных сил, а также структурной реформой армии. [...] Она предполагает многократное увеличение численности войск, развернутых у границ Балтийских стран и Финляндии».

На протяжении последних 20 лет лидеры стран Балтии считали НАТО основным гарантом безопасности, а США — главным стратегическим партнером.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил Европу за неспособность себя защитить, а ряд европейских чиновников, политиков и журналистов официально и неофициально начали говорить о конце трансатлантического единства.

«Стало неуютно»



Ощущение надвигающегося военного конфликта сильно и среди жителей Балтийских стран.

Например, в Латвии, согласно результатам исследования Security Radar Фонда Фридриха Эберта, презентованного на Мюнхенской конференции, 57% жителей считают военный конфликт между западом и Россией реальным сценарием. 51% называет Россию главной угрозой для своей страны, 69% боятся ядерной эскалации из-за войны в Украине, а 74% уверены, что Латвия не сможет сама себя защитить в случае военной агрессии со стороны России. 53% полагают, что Европа не сможет защитить себя без США.

«Скажу честно, с того времени, как Латвия и другие Балтийские страны вступили в НАТО, я впервые почувствовал себя очень неуютно. Вот эти вот братания с Владимиром Владимировичем, — говорит Би-би-си латвийский политолог Юрис Розенвалдс об итогах Мюнхенской конференции. — Холодок какой-то пробегает по поводу того, что давайте вернемся к ситуации 97 года. Я думаю, что у многих жителей Латвии такое ощущение не очень приятное возникает».

Неудивительно, что намеки новой американской администрации вызвали эмоциональную реакцию в том числе в среде политиков Балтийского региона.

«Я возвращаюсь с Мюнхенской конференции с темными мыслями. Я принимаю тот факт, что заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса были необходимой пилюлей для летаргической Европы. Я только молюсь о том, чтобы лекарство не убило пациента, — написал в соцсети Х Грабриэлюс Ландсбергис, бывший глава МИД Литвы. — США больше не готовы быть главным гарантом безопасности в Европе. Идут разговоры о частичном выводе войск и ясном переориентации приоритетов в другие континенты».

«Несмотря на то, что США являются частью НАТО, их руководство сигнализировало, что не будет соблюдать пятый параграф (Североатлантического договора) без условий. Это означает, что даже если Европа начнет тратить на оборону в среднем 2-3% ВВП, США не дадут никаких гарантий», — пишет в соцсети Х бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«НАТО не умер»

Однако действующие лидеры Балтийских стран на этом фоне сохраняют удивительное хладнокровие и даже некоторый оптимизм.

«Мюнхенская конференция закончилась: конец света не наступил, новый свет не взошел, НАТО не умер. Новая администрация США обозначила свое видение порядка вещей, у представителей Европы было свое мнение. Дискуссия началась, но где же еще говорить об общем и разном, если не на таких конференциях», — написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он допустил, что на следующем саммите НАТО должно быть принято решение увеличить расходы на оборону до 3-3,5% ВВП, а для стран восточного фланга альянса — до 4-5%.

Увеличение расходов на оборону — первое и пока единственное внятное требование США, выдвинутое европейским союзникам. Лидеров стран Балтии оно не пугает, а скорее обнадеживает, потому что именно в этом они пытаются убедить остальные страны ЕС и своих же избирателей уже третий год подряд. Теперь у них появилась опора в виде новой американской администрации и мысли о том, что Европе придется защищать себя самой.

«Для сохранения трансатлантической связи Европа должна позиционировать себя как сильного партнера, у которого есть что предложить США, и который способен противостоять российской оси зла», — добавил Эдгар Ринкевич.

А через день добавил: «Никогда не переставайте паниковать». Советник президента Мартиньш Дрегерис в комментарии порталу Delfi позже пояснил, что Ринкевич таким образом призывает «анализировать и критически оценивать распространяемую информацию». Латвийская общественность, судя по комментариям, скорее намек не поняла.

Президент Литвы Гитанас Науседа поддержал идею увеличения расходов на оборону: «Европа должна увеличить расходы и ускорить военное производство для обеспечения своей безопасности».

«Быстро и эффективно»

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене по возвращении из Мюнхена и вовсе рассказала журналистам о возможном увеличении военного контингента США на восточном фланге.

«Я не буду углубляться в детали, но мы готовы принять дополнительные сухопутные и воздушные силы, — цитирует Шакале латвийское агентство LETA. — Американская сторона хочет, чтобы мы действовали быстро и эффективно в отношении финансовых и политических вопросов, в отношении сотрудничества. Я информировала министра обороны США Пита Хегсета о том, какие дополнительные силы мы можем принять, если они решат передислоцировать силы в пределах Европы».

Возникает логический вопрос — почему одни политики после Мюнхенской конференции говорят о переброске американских войск из Европы, а другие — о переброске внутри Европы. И почему хладнокровие действующих балтийских лидеров так контрастирует и с озабоченностью бывших должностных лиц, а также мнением общественности.

Как следует из отчета латвийской контрразведки, если страны Балтии и ожидают нападения России, то не прямо сейчас.

«Поскольку [российские] военные ресурсы в настоящее время сосредоточены в Украине, в 2025 году вероятность прямой военной конфронтации между Россией и НАТО низка. Однако, если война в Украине будет «заморожена», и вооруженные силы перестанут нести значительные военные потери в активных боевых действиях, Россия сможет в течение примерно пяти лет реализовать планы по наращиванию военной мощи на северо-восточном фланге НАТО, включая балтийский регион. В этом случае военная угроза России для НАТО значительно возросла бы».

В том же отчете упоминается, что Латвия и США два месяца назад договорились о некоей новой форме обмена в том числе засекреченными данными.

«В 2024 году завершена работа над договором между правительством Латвийской Республики и Соединенными Штатами Америки о мерах безопасности в области защиты классифицированной информации. [...] Подписанный 12 декабря 2024 года договор включает всеобъемлющее регулирование обмена классифицированной информацией, что имеет важное значение для политического, военного и экономического сотрудничества обеих стран, а также особенно актуально для полноценного сотрудничества в области обороны — для единого понимания угроз, а также для оказания военной и технической помощи».

Кроме того, реакция политиков — бурная или, напротив, чрезмерно спокойная — всегда ориентирована на потенциальный отклик общественности. И вполне вероятно, что действующие политики в публичных дебатах озвучивают не совсем всю имеющуюся у них информацию.