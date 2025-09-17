Процесс приватизации, длившийся более 30 лет, завершится с 1 января 2026 года. Об этом говорит Закон о завершении приватизации государственных и муниципальных жилых домов и сопутствующие поправки в других законодательных актах, в том числе в законе «О приватизационных сертификатах».

Есть ли у жителей время, чтобы урегулировать свои имущественные дела? Объявлено, что начатый в 1994 году процесс реформы собственности завершится в ближайшие три года - до мая 2028 года. Заметим, что ранее планировалось «покончить» с приватизацией жилья до 2027-го...

Тысячи и тысячи собственников

Для народа возможность приватизации была прорывом. Можно было на полученные от государства сертификаты приватизировать свою или родителей квартиру, бабушкину или любого человека (с разрешения главного квартиросъемщика и всех прописанных там жильцов).

У людей появилась частная собственность, причем со временем растущая в цене. Если, например, в начале приватизации в Риге однокомнатную квартиру в «хрущевке» на Югле можно было купить за 7-8 тысяч долларов, а двухкомнатную в Иманте – за 9-10 тысяч, то уже в начале 2000-х цены подскочили в два раза, а потом еще и еще...

Квартиры стало можно продавать и покупать, наследовать и дарить. Правда, первоначальный этап приватизации отмечен черными красками: тысячи квартир были «прихватизированы» и проданы-перепроданы черными маклерами, дурившими доверчивых людей. Так появились первые отряды бомжей – людей без определенного места жительства.

Но «хрущевки», «сталинки», дома барачного типа, не говоря о деревяшках, построенных в начале прошлого века, - вся эта недвижимость была, как говорится, не первой свежести. На плечи (вернее - на кошельки) новых владельцев легли порой непосильные расходы не только на содержание этой обветшавшей собственности, но и на ее ремонты.

Сейчас, когда капитальные ремонты стали необходимостью, а цены взлетели до потолка, владельцы оценили «щедрость» государства. Оно законодательно сбросило с себя ответственность за жилой фонд и легким движением руки переложило ее на новых и будущих собственников.

А дальше оказалось, что эти частные квартиры - просто неисчерпаемый источник доходов для поставщиков коммунальных услуг и обслуживающих организаций, а также для армий ремонтников, изготовителей домовых «аксессуаров» типа окон, железных дверей, кровельных покрытий. На базе приватизированного жилья развилась кипучая экономическая деятельность вокруг многоквартирных домов с частными квартирами.

В результате владельцы квартир уже в сотни раз переплатили стоимость этих «задешево» полученных от государства квартир. Например, в свое время в Германии, Польше государство привело в порядок социалистическую недвижимость, а потом уже передало ее жителям; в России бесплатно отдали жильцам в собственность квартиры, где они проживали...

Кому надо поторопиться?

V Приватизированное и неприватизированное жильё

Квартиры почти все приватизированы, остались лишь отдельные - в статусе «неприватизированная». Жители, которые живут в своей квартире десятилетиями, еще могут оформить жилье в собственность. Иначе потом придется выкупать квартиру у самоуправления, но уже по рыночной цене.

Есть случаи, когда жилье получено в собственность в порядке общей приватизации, заключены договоры купли-продажи с государством или органом местного самоуправления, но владелец не зарегистрировал право собственности в Земельной книге – дескать, что зря деньги тратить, ведь продавать квартиру я не собираюсь.

ВНИМАНИЕ! Закон дает время собственникам уладить свои дела в период по 30 октября 2025 года. Но теперь придется к госпошлине, положенной за регистрацию, уплатить штрафные проценты, которые набежали с тех пор, когда житель оформлял приватизацию.

Если этого не сделать, то приватизированный объект будет зарегистрирован без заявления собственника на его имя и его права будут подтверждены в Земельной книге. Это инициирует учреждение, осуществляющее приватизацию.

Собственнику придет счет на оплату расходов, связанных с регистрацией права собственности на квартиру и подтверждением этого права в Земельной книге. Оплатить расходы надо будет в течение трех месяцев.

Если приватизация квартиры полностью завершена и запись о ней внесена в Земельную книгу, то ничего делать не нужно...

V Мастерские и нежилые помещения

Квартиры, художественные мастерские и нежилые помещения, ранее принадлежавшие государству или самоуправлению, если они переданы в собственность еще до приватизации жилого дома, также должны быть внесены в Земельную книгу до 1 сентября 2025 года.

Приватизационная комиссия направляет собственникам этой недвижимости уведомления с напоминанием закрепить права собственности в Земельной книге. Если же собственник не озаботится окончить оформление в указанный срок, то любые сделки с этой недвижимостью не будут признаваться действительными...

V Если дом не приватизирован

Если это еще не сделано, то вместе с другими владельцами квартир надо перенять у самоуправления право управления своим многоквартирным домом и решить, как им управлять — заключив договор с управляющим или создав товарищество.

Обратитесь за помощью в свою управляющую компанию: организовать голосование по передаче права управления и заключению договора. Заодно узнать, зачем нужно передать управление, как правильно заключить договор управления и как он будет работать. А также для ускорения дела организовать голосование путем опроса.

Особенно в малых городах и сельской местности многие многоквартирные дома не приватизируются. В основном это здания в плохом техническом состоянии, и жильцы не хотят перенимать их в собственность.

Решения о передаче на приватизацию объектов государственной собственности надо принять не позднее 30 апреля 2026 года и о начале процесса информировать до 31 августа 2027-го. Кроме тех зданий, на которые наложен судебный арест...

V Управление и обслуживание собственности

Закон требовал, чтобы после приватизации более 50% квартир в доме сообщество собственников квартир в течение шести месяцев приняло решение о приватизации всего дома и сняло его с баланса самоуправления. Если решения не было, право управления домом принадлежало самоуправлению. В Риге этими домами управляет предприятие Rīgas namu pārvaldnieks.

Закон торопит собственников квартир до конца 2025 года созвать собрание или провести в доме опрос: будет ли управлять домом общество собственников? Если владельцы квартир не соберутся принять решение, то решение принимается автоматически собственником государственного жилого дома или органом местного самоуправления.

И управляющий останется прежний. Срок действия договора управления не может превышать 5 лет со дня вступления такового в силу.

Голосование можно организовать путем опроса, при участии управляющей компании:

* в системе строительной информации bis.gov.lv;

* отправив свой голос на адрес управляющего...

V Неиспользованные сертификаты

Закон «О завершении приватизации государственного и муниципального имущества и использования приватизационных сертификатов» регулирует порядок использования сохранившихся у населения этих ценных бумаг. На конец 2022 года у населения насчитывалось около 55 тысяч сертификатов.

В период с 1 января по 30 сентября 2027 года получатели сертификатов и их наследники могут погасить свои неиспользованные сертификаты по их номинальной стоимости - 39,84 евро за штуку. Но только то число сертификатов, которое государство присваивало одному лицу...

кстати

После прекращения передачи на приватизацию новых объектов (жилых домов и квартир) отчуждение объектов, принадлежащих государству и самоуправлениям, будет регулироваться Законом об отчуждении имущества публичных персон...

Оксана ПЕТРЕНКО