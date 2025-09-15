Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 15. Сентября Завтра: Gunvaldis, Gunvaris, Sandra, Sondra
Доступность

Конец физических сим-карт: разработан новый iPhone

© BBC 15 сентября, 2025 08:39

Важно 0 комментариев

9 сентября на осенней презентации новых продуктов компания Apple представила смартфон iPhone Air. Отличительной особенностью этого устройства стал не только ультратонкий дизайн, но и отсутствие слота для традиционной SIM-карты. Эксперты считают, что это решение может приблизить конец физических сим-карт во всей индустрии.

Apple уже довольно долго поддерживает технологию eSIM — и с 2022 года продает в США телефоны, которые предполагают использование только электронных карточек.

Но iPhone Air стал первым устройством компании на глобальном рынке без слота для традиционных SIM-карт.

Преимущество подобного подхода состоит, например, в том, что пользователям больше не нужно открывать крошечный слот для SIM-карты, чтобы поменять провайдера или план мобильной связи.

Аналитик Кестер Манн из компании CCS Insight считает, что заявление Apple «знаменует начало конца физической SIM-карты».

Но сколько времени пройдет, прежде чем пользователи смогут полностью отказаться от привычных SIM-карт, и как это повлияет на использование телефона в целом, остается под вопросом.

Пора прощаться с лотком для SIM?

SIM — это аббревиатура для Subscriber Identity Module, то есть «модуль идентификации подписчика». Чип позволяет подключаться к оператору мобильной связи и без него нельзя пользоваться основными функциями телефона.

В случае с еSIM все это обеспечивает микросхема, встроенная непосредственно в телефон: ее можно перепрограммировать при смене оператора или каких-либо функций.

В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты.

Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты.

Другие крупные производители смартфонов, такие как Samsung и Google, хотя и используют eSIM в качестве варианта, в большинстве стран по-прежнему поддерживают физические SIM-карты.

Однако у экспертов нет сомнений, в каком направлении движутся производители.

Согласно последнему прогнозу CCS Insight, к концу 2024 года в пользовании уже было 1,3 млрд смартфонов с eSIM. Ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 3,1 миллиарда. (Всего в мире работает около 7 млрд смартфонов.)

«Со временем слот для SIM-карты вообще исчезнет», — сказал Паоло Пескаторе, технологический аналитик PP Foresight.

Каковы преимущества eSIM?

Пескаторе говорит, что переход на eSIM дает «многочисленные преимущества», наиболее очевидное из которых — экономия места внутри телефона, что позволяет использовать батареи большего размера.
Эксперт также подчеркнул, что для eSIM не нужна пластмасса, загрязняющая окружающую среду. А еще такие карты могут расширить выбор между операторами связи во время поездок за границу, что позволяет избежать «шокирующих счетов».

Кестер Манн считает, что все это заставит пользователей «постепенно изменить способы взаимодействия со своими мобильными операторами». К примеру, меньшему числу людей нужно будет идти в магазин лично, чтобы решить какой-либо связанный с SIM-картой вопрос.

Впрочем, напоминает Манн, как и в случае со всеми другими переменами, они могут понравиться не всем.
«Это новшество может стать большим вопросом для пожилых людей или тех, кто не слишком уверенно чувствует себя с технологиями. Индустрия должна сделать все возможное, чтобы объяснить, как пользоваться eSIM», — сказал Манн.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 15.09.2025
«Rimi» заменит бренды ICA на товары «Salling Group»
Bitnews.lv 16 минут назад
Отчиму за избиение детей назначили пробационный надзор
Bitnews.lv 23 минуты назад
Рига: за мусор раскошелимся
Sfera.lv 25 минут назад
СЗК отказался обсуждать бюджет без решений по НДС и школам
Bitnews.lv 1 час назад
Лондон на марше. «Распустить парламент!» или «Беженцы, добро пожаловать».
Bitnews.lv 2 часа назад
Серое небо и дожди с грозами
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: кто придёт на должность омбудсмена
Sfera.lv 2 часа назад
Рига: тарифы вырастут
Sfera.lv 2 дня назад

Как НЕ платить подоходный налог при продаже унаследованной или подаренной недвижимости: юрист

Юридическая консультация 10:55

Юридическая консультация 0 комментариев

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

-Составил краткую памятку, как НЕ платить подоходный налог (25,5%) при продаже унаследованной или подаренной квартиры или дома, - пишет юрист Юрий Соколовский на своей странице в Фейсбуке.

Читать
Загрузка

Новый посол США в Латвии — без дипломатического опыта: кто это?

Новости Латвии 10:45

Новости Латвии 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Администрация Дональда Трампа выдвинула на пост посла США в Латвии Мелиссу Аргирос, которая может вступить в должность этой осенью. У Аргирос нет дипломатического опыта. Она - так называемый "политический номинант": она пожертвовала два миллиона долларов инаугурационному комитету Трампа.

Читать

Вооруженные силы стран Балтии: сильные и слабые места

Важно 10:33

Важно 0 комментариев

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

"Следующие - страны Балтии". Это предупреждение после полномасштабного вторжения России в Украину звучит как минимум раз в неделю. Тревога и напряжение, витающие в воздухе Эстонии, Латвии и Литвы, очевидны, и не нужен радар, чтобы уловить это настроение.

Читать

Тепло для рижан наполовину дешевле и горячая вода почти даром! Гунтарс Витолс знает, как

Выбор редакции 10:25

Выбор редакции 0 комментариев

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Экономист Гунтарс Витолс опубликовал в соцсети "Х" очень длинный пост, в котором заявил, что чётко знает, как снизить закупочную цену Rīgas siltums почти вдвое. Об этом также шла речь в дискуссии на телеканале TV24 (видео прилагаются к посту). Предоставим слово ему самому.

Читать

Берегите деньги! Появился новый инструмент, дающий доступ к чужим данным

Выбор редакции 10:17

Выбор редакции 0 комментариев

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

О новой киберугрозе под названием ClickFix сообщает портал Jauns.lv. 

Читать

Рижанка в шоке: кто наживается на парковках у рижских больниц?

Важно 10:04

Важно 0 комментариев

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

После сообщения о том, что больница Страдиня открывает новые льготные места для парковки своих пациентов в press.lv обратилась читательница с рассказом о парковке в Первой рижской больнице. С драматическим рассказом.

Читать

Келлог назвал страну, которая могла бы покончить с войной в Украине «уже завтра»

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подчеркнул, что Российская федерация имеет статус нового партнера в отношениях с Китаем, а Китай имеет преимущества перед Россией как в экономическом, так и в военном плане, пишет "Неаткарига" со ссылкой на dialog.ua. Война в Украине могла бы закончиться уже завтра, если бы Китай прекратил оказывать помощь России. 

Читать