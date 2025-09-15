Конец физических сим-карт: разработан новый iPhone

Apple уже довольно долго поддерживает технологию eSIM — и с 2022 года продает в США телефоны, которые предполагают использование только электронных карточек.

Но iPhone Air стал первым устройством компании на глобальном рынке без слота для традиционных SIM-карт.

Преимущество подобного подхода состоит, например, в том, что пользователям больше не нужно открывать крошечный слот для SIM-карты, чтобы поменять провайдера или план мобильной связи.

Аналитик Кестер Манн из компании CCS Insight считает, что заявление Apple «знаменует начало конца физической SIM-карты».

Но сколько времени пройдет, прежде чем пользователи смогут полностью отказаться от привычных SIM-карт, и как это повлияет на использование телефона в целом, остается под вопросом.

Пора прощаться с лотком для SIM?

SIM — это аббревиатура для Subscriber Identity Module, то есть «модуль идентификации подписчика». Чип позволяет подключаться к оператору мобильной связи и без него нельзя пользоваться основными функциями телефона.

В случае с еSIM все это обеспечивает микросхема, встроенная непосредственно в телефон: ее можно перепрограммировать при смене оператора или каких-либо функций.

В последние годы eSIM стали альтернативой традиционным SIM: в некоторых телефонах можно использовать как физические, так и электронные карты.

Apple пока не готова полностью отказаться от физических SIM-карт, хотя и другие ее новые айфоны, представленные на этой неделе (17, 17 Pro, 17 Pro Max), на некоторых рынках мира будут поддерживать исключительно eSIM. В большинстве стран компания сохранит возможность выбора традиционной пластиковой карты.

Другие крупные производители смартфонов, такие как Samsung и Google, хотя и используют eSIM в качестве варианта, в большинстве стран по-прежнему поддерживают физические SIM-карты.

Однако у экспертов нет сомнений, в каком направлении движутся производители.

Согласно последнему прогнозу CCS Insight, к концу 2024 года в пользовании уже было 1,3 млрд смартфонов с eSIM. Ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 3,1 миллиарда. (Всего в мире работает около 7 млрд смартфонов.)

«Со временем слот для SIM-карты вообще исчезнет», — сказал Паоло Пескаторе, технологический аналитик PP Foresight.

Каковы преимущества eSIM?

Пескаторе говорит, что переход на eSIM дает «многочисленные преимущества», наиболее очевидное из которых — экономия места внутри телефона, что позволяет использовать батареи большего размера.

Эксперт также подчеркнул, что для eSIM не нужна пластмасса, загрязняющая окружающую среду. А еще такие карты могут расширить выбор между операторами связи во время поездок за границу, что позволяет избежать «шокирующих счетов».

Кестер Манн считает, что все это заставит пользователей «постепенно изменить способы взаимодействия со своими мобильными операторами». К примеру, меньшему числу людей нужно будет идти в магазин лично, чтобы решить какой-либо связанный с SIM-картой вопрос.

Впрочем, напоминает Манн, как и в случае со всеми другими переменами, они могут понравиться не всем.

«Это новшество может стать большим вопросом для пожилых людей или тех, кто не слишком уверенно чувствует себя с технологиями. Индустрия должна сделать все возможное, чтобы объяснить, как пользоваться eSIM», — сказал Манн.