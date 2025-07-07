Кому работу? Рижский институт аэронавтики ищет ректора

На должность ректора может претендовать профессор или лицо, имеющее ученую степень доктора наук и выдвинутое съездом института на выборы ректора.

Кандидат должен иметь безупречную репутацию, опыт работы и достижения в науке, высшем образовании или инновациях, опыт академической работы в высшем учебном заведении, отличное знание государственного языка и английского языка.

Чтобы претендовать на должность, необходимо предоставить программу развития и управления на ближайшие пять лет, описание своей жизни и истории работы.

Должность предлагает зарплату в размере 3000 евро до вычета налогов.