Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Кому из Дубая в Ригу: просят заполнить заявку на спецрейс (ссылка здесь)

© LETA 6 марта, 2026 07:56

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует в пятницу два рейса по репатриации из Дубая в Ригу. В авиакомпании отметили, что готовы действовать оперативно, в том числе скорректировать расписание полетов и при необходимости выполнить дополнительные рейсы.

Ожидается, что рейс BT7701 вылетит из международного аэропорта Дубая в 17.50 по дубайскому местному времени в пятницу. Рейс должен сделать техническую остановку в Ираклионе (Греция) и прибыть в Ригу в субботу, 7 марта, в 2.10 по рижскому времени. Планируется, что на рейсе будет 145 мест.

С зарегистрированными в консульском регистре латвийскими подданными свяжется Министерство иностранных дел (МИД), чтобы проинформировать их о возможности участия в рейсе и дальнейших приготовлениях.

Второй репатриационный рейс BT7703 должен вылететь из Дубая в 18.50 по дубайскому времени. Рейс будет иметь техническую остановку в Ираклионе и прибудет в Ригу 7 марта в 03.10 по местному времени. На этот рейс также запланировано 145 мест.

В отличие от первого репатриационного рейса, этот рейс необходимо бронировать отдельно, заполнив специальную форму заявки: "https://www.research.net/r/airbaltic_special_flight_lv?lang=lv".

В настоящее время в ближневосточном регионе находится около 700 подданных Латвии, и Министерство иностранных дел просит учитывать, что упорядоченный отъезд невозможен немедленно.

В сотрудничестве с государствами ЕС изучаются возможности вылета для граждан, находящихся в других странах ближневосточного региона - Омане, Катаре, Саудовской Аравии. Кроме того, поступает информация от путешественников, которым удалось самостоятельно покинуть страны, затронутые кризисом.

В четверг на внеочередном заседании правительство приняло решение выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать