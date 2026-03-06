Кому из Дубая в Ригу: просят заполнить заявку на спецрейс (ссылка здесь)

Ожидается, что рейс BT7701 вылетит из международного аэропорта Дубая в 17.50 по дубайскому местному времени в пятницу. Рейс должен сделать техническую остановку в Ираклионе (Греция) и прибыть в Ригу в субботу, 7 марта, в 2.10 по рижскому времени. Планируется, что на рейсе будет 145 мест.

С зарегистрированными в консульском регистре латвийскими подданными свяжется Министерство иностранных дел (МИД), чтобы проинформировать их о возможности участия в рейсе и дальнейших приготовлениях.

Второй репатриационный рейс BT7703 должен вылететь из Дубая в 18.50 по дубайскому времени. Рейс будет иметь техническую остановку в Ираклионе и прибудет в Ригу 7 марта в 03.10 по местному времени. На этот рейс также запланировано 145 мест.

В отличие от первого репатриационного рейса, этот рейс необходимо бронировать отдельно, заполнив специальную форму заявки: "https://www.research.net/r/airbaltic_special_flight_lv?lang=lv".

В настоящее время в ближневосточном регионе находится около 700 подданных Латвии, и Министерство иностранных дел просит учитывать, что упорядоченный отъезд невозможен немедленно.

В сотрудничестве с государствами ЕС изучаются возможности вылета для граждан, находящихся в других странах ближневосточного региона - Омане, Катаре, Саудовской Аравии. Кроме того, поступает информация от путешественников, которым удалось самостоятельно покинуть страны, затронутые кризисом.

В четверг на внеочередном заседании правительство приняло решение выделить 752 000 евро на репатриацию и эвакуацию граждан Латвии из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).