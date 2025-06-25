Июнь, лето. Все вздохнули: не надо платить за отопление. А это как минимум 50 евро в месяц для однокомнатной квартиры. Люди с небольшим достатком откладывают денежку на зиму: что там будет впереди, кто знает... Другие рассчитываются с накопленными за зимние месяцами задолженностями по счетам, кто-то спешит делать нужные для семьи покупки, другие идут к врачу – зимой не было денег уплатить за платный визит, ведь просто за 4 евро к докторам не попасть.

Это ежедневные заботы обычных людей, которым не удалось в жизни устроиться так, чтобы не считать центы. Да и люди вполне обеспеченные тоже не любят платить абы за что и возмущаются раздутыми тарифами и искусственными начислениями к ним...

Тепло с подвохом

Несмотря на то что тарифы на теплоснабжение этой зимой были практически в два раза ниже, чем в прошлом году, ежемесячные счета заметно не уменьшились по сравнению с прежним отопительным сезоном. В чем причина? А в том, что государство больше не доплачивало поставщикам услуг разницу между тарифами – нынешним и условным.

Считается, что цены на коммунальные услуги вошли в приемлемое русло и население вполне платежеспособно, чтобы оплачивать потребленное тепло, электричество и газ. Ну а если тяжело, то просите статус малообеспеченного и получайте социальную помощь на оплату жилья в своем самоуправлении...

В Комиссии по регулированию коммунальных услуг (SPRK) оптимистично смотрят на ситуацию:

- В целом можно сказать, что прошедший отопительный сезон был относительно стабильным для потребителей тепловой энергии. Резкого роста цен на топливо и, соответственно, скачков тарифов в этом сезоне не наблюдалось — наоборот, во многих местах тарифы даже немного снизились, особенно в населенных пунктах, где в качестве топлива используется щепа. Цена на природный газ выросла в начале сезона, но с марта она существенно снизилась. Такие колебания цен в основном объясняются событиями на бирже, а тот факт, что цена на щепу оставалась стабильной, является положительным фактором. Это обеспечило прогнозируемую цену на услуги для потребителей...

Отопительный сезон уже закончился, но горячая вода в дома поступает, поэтому продолжается предоставление услуг теплоснабжения. SPRK одобрила снижение тарифов на отопление для девяти предприятий с 1 июня, тогда как для двух одобрено повышение.

Так, с 1 июня утверждены более низкие тарифы на тепловую энергию: в Сигулде – 92,88 евро за мегаватт-час; в Бауске – 70,78; в Даугавпилсе – 67,69; в Елгаве – 68,58; в Кулдиге – 73,58; в Яунолайне – 82,02; в Резекне – 83,07.

В Юрмале, например, с 1 июня тариф повысился до 74,49 евро за мегаватт-час (в мае был 67,94).

В Риге тариф действует с 15 октября 2024 года - 74,17 евро за мегаватт-час, до этого он составлял 82,63.

Самый низкий тариф сейчас зарегистрирован в Ливаны - 54,24 евро. В других городах Латвии тарифы очень разные: в Прейли, например, - 64,62; в Саласпилсе, Саулкалне – 65,74; в Лудзе – 71,76; в Айзкраукле и окрестностях – 72,37; в Резекне – 83,07; в Огре – 85,21; в Баложи – 89,44; в Вангажи - 99,08. И более 100 евро за мегаватт: в Ропажи – 106,26 евро; в Саулкрасты – 114,34.

Самый высокий тариф - 169,60 евро за мегаватт - в Ужаве (местность, во многом известная по названию пива «Ужавас»).

Все цены указаны без учета налога на добавленную стоимость (PVN) – 12%, то есть считайте еще плюс 12% к тарифу.

SPRK еженедельно получает проекты тарифов на тепловую энергию от предприятий, тарифы которых меняются несколько раз в год.

Практически всем теплоснабжающим организациям выданы разрешения на установление собственных тарифов. В то же время оговорена обязанность подать Регулятору проект пониженного тарифа, как только цены на топливо снижаются...

Свет дешевле не будет?

С начала года пользователи почувствовали, что счета за электричество увеличились. Хотя тарифы на распределение не изменились, платить за эту услугу приходится больше, - объясняют в Комиссии по регулированию общественных услуг. Причина: с 2025 года снизился объем государственной поддержки оплаты счетов за электроэнергию, которая действовала в прошлом году.

Фактическая стоимость фиксированной части тарифа на распределение для домохозяйств, мощность подключений которых составляют однофазные (1F), 16-25 ампер (A), или трехфазные, 16-25 A, увеличилась на 2-6 евро, не считая налога на добавленную стоимость (НДС – 21%).

На предприятии Sadales t!kls отметили, что в соответствии с изменениями в законе «О рынке электроэнергии", принятыми в ноябре 2023 года, государственная поддержка тарифа на распределение электроэнергии для частных лиц с подключениями 1F 16-25 A и 3F 16-25 A действует и в 2025 году, однако ее объем сократился.

Возможные изменения в счетах клиентов за электроэнергию в 2025 году связаны не с услугами распределения, а с изменениями объемов потребления или торговой цены на киловатт-час электроэнергии, - отмечает компания...

Шок испытали пользователи, живущие в домах, где управляющие отключили отопление в апреле. Они вынуждены были обогреваться электричеством. Результат: расход электроэнергии вырос в два раза, соответственно - и счета. Так, читательница из Риги сообщила, что обычно счет за электричество - 37-38 евро, а тут пришел - 59. Но не сидеть же было в холоде с маленькими детьми. То есть уплатили больше, чем вышло бы за отопление...

Поставщики же электроэнергии продолжают предлагать свои услуги, заманивая потребителя более низкими тарифами или дополнительными преференциями. Так, скажем, Elektrum предлагает несколько видов тарифов.

Например, «Экономичный» (Ekonomiskais) тариф - 0,14641 евро за киловатт при потреблении до 200 кВт·ч. Или «Выгодный» (Izdev!gais) тариф - 0,13794 евро за киловатт при потреблении более 200 кВт·ч. Но при любом предложении надо считать и сравнивать. Например, в первом случае не взимаются месячная плата и торговая наценка, во втором – предусмотрена месячная плата 3,80 евро.

Такая же ситуация и с разными поставщиками: что-то дешевле, что-то дороже. Как говорят потребители: поставщики все равно в выигрыше окажутся...

Жители могут проверить изменения в счете для своего домохозяйства на обновленном калькуляторе тарифов на сайте sadalestikls.lv

Лейся, водица

Вода всегда считалась одной из самых дешевых коммунальных услуг. Но вкупе с канализацией в последние два года услуга стала заметно дорожать. Например, в Риге с 1 января 2025 года плата за воду и канализацию составляет 2,83 евро за кубометр с налогом на добавленную стоимость (21%). А по отдельности, по данным предприятия самоуправления RIgas Udens, тариф на водоснабжение - 1,28 евро за кубометр, на канализацию - 1,06 евро за куб без налога.

Этот тариф будет действовать еще 11 месяцев, а с 1 июня 2026 года поднимется цена на услуги водоснабжения и канализации. Ненамного: обещают 2,89 евро за кубометр с налогом 21%. В том числе тариф на воду – до 1,30 евро за куб, на канализацию – до 1,09 евро за куб (без налога 21%).

Но, как говорят потребители услуг, там чуть-чуть, здесь немного - а в итоге коммунальные счета заметно растут...

Главная же «водная» интрига этого сезона: надо ли будет жителям делать проверку счетчиков воды с прежней регулярностью – раз в четыре-пять лет? Политики и министры предлагали свои варианты уже не первый год. Приняты законы о необходимости установки дистанционных водомеров, установке фильтров на домовые счетчики воды.

И вот теперь Кабинет министров принял решение отменить требование повторной проверки счетчиков в квартирах, а также измерительных трансформаторов на промышленных предприятиях. Жители могут использовать те счетчики, которые уже установлены в квартирах.

Оксана ПЕТРЕНКО