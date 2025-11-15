Комментарий компании TOLMETS по поводу пожара на производственной площадке на улице Гранита.

Владелец и руководство компании TOLMETS осознают всю серьёзность произошедшего инцидента и считают необходимым прокомментировать ситуацию, связанную с пожаром на производственной площадке на улице Гранита в Риге в ночь с 14 на 15 ноября 2025 года.

По указанному адресу находится подразделение компании, которое занимается утилизацией отслуживших свой срок транспортных средств и другой крупногабаритной техники со всей Латвии и стран Балтии. На площадке установлен единственный в Латвии и самый мощный в Прибалтике шредерный комплекс. На предприятии трудится более 50 сотрудников. Деятельность организована в полном соответствии с европейскими экологическими нормами. Переработка осуществляется только механическим способом с применением новейших технологий и современного оборудования.

Несмотря на отлаженную систему противопожарной безопасности, ночью 14 ноября на одном из участков загорелись складированные отходы. Это первый подобный случай за всю историю компании с 1999 года.

Пожар был оперативно локализован.

Сейчас ведётся официальное расследование. Причину и оценку произошедшему инциденту устанавливают и дадут компетентные органы.

Главное — никто не пострадал, негативных экологических последствий нет, качество воздуха, по данным мониторинга, остаётся в норме.

Владелец и руководство компании приносят извинения жителям и гостям столицы за доставленные неудобства и дискомфорт.

Компания благодарит Государственную пожарно-спасательную службу, администрацию города, организации и всех специалистов, участвовавших в ликвидации пожара, за профессиональные и слаженные действия.

Руководство компании TOLMETS приняло решение оказать материальную помощь Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (ГПСС).

Средства будут направлены на укрепление технической базы службы и повышение оперативных возможностей спасателей.

ГПСС играет ключевую роль в обеспечении пожарной безопасности и реагировании на чрезвычайные ситуации по всей стране.

Компания уверена, что такая поддержка со стороны бизнеса поможет повысить уровень безопасности для всего общества.

Руководство компании тщательно и внимательно анализирует произошедший инцидент.

Принят план дополнительных мер по повышению противопожарной безопасности.

Реализация будет происходить в тесном взаимодействии с сотрудниками ГПСС.

Пожар возник в глубине складированных отходов, что затруднило его тушение. Причиной могла стать батарейка, аккумулятор, электронное устройство или другой легко воспламеняющийся материал, случайно попавший в отходы. По данным отраслевых экспертов и страховых компаний, такие случаи часто становятся причиной возгораний на предприятиях по утилизации. Достаточно короткого замыкания, повреждения или перегрева, чтобы вызвать самовозгорание, особенно если источник находится внутри массы отходов. Даже одна батарейка может стать причиной серьёзного происшествия.

В целом эта проблема носит не локальный, а отраслевой характер. За последний год в Европе зафиксированы многие инциденты аналогичного типа: литиевые элементы, скрытые внутри бытовой техники, электроинструментов и других предметов, становятся источником внезапных термических реакций и возгораний.

Tolmets считает необходимым подчеркнуть, что отрасль сталкивается с растущим объёмом литиевых отходов, на которые большинство потребителей не обращает должного внимания при сдаче металлолома. Риски будут увеличиваться, если не усилить контроль и не развивать ответственные практики обращения с электронными устройствами.

Компания уже начала дополнительный внутренний аудит мер безопасности и инициирует диалог с отраслевыми партнёрами. Наша цель — разработка более эффективных механизмов обнаружения и изъятия батарей до попадания их в переработку.

Tolmets также призывает общественность и бизнес-клиентов соблюдать правила обращения с электрическим и электронным оборудованием. Раздельный сбор — не формальность, а элементарное условие безопасности как для жителей, так и для всех участников цепочки переработки.

С учётом роста количества электронной техники, компания TOLMETS ещё раз обращает внимание всех жителей и гостей Латвии на ответственность и важность сдачи ненужных, неисправных и вышедших из строя батареек, аккумуляторов, девайсов, электронных приборов и бытовой техники в специализированные пункты приёма. Особое внимание следует обратить на неисправные и повреждённые портативные аккумуляторы и устройства с литий-ионными или другими аккумуляторами из-за их высокой склонности к самовозгоранию и опасности для жизни, здоровья и окружающей среды. Подразделениями и партнёрами компании по всей стране организована сеть таких приёмных пунктов. Адреса можно узнать на сайте www.tolmets.lv или по телефону: +371 28 700 013.

Необходимо отметить, что объём отходов, утилизируемых компанией TOLMETS, ежегодно растёт.

Это связано с двумя ключевыми факторами:

Увеличением количества возникающих и собираемых отходов в стране.

Ужесточением экологических и экономических требований к глубине и качеству утилизации, что увеличивает объёмы и сложность переработки материалов.

Производственная площадка на улице Гранита работает на пределе возможностей. Площадей уже недостаточно для эффективной организации всех технологических процессов, хранения и обработки материалов. Подразделению компании приходится работать в условиях высокой плотности размещения отходов и техники. Проблемы с нехваткой пространства и инфраструктуры особенно проявились при ликвидации пожара: работы по тушению осложнялись как высокой загрузкой участка, так и ограниченным доступом к необходимым ресурсам, например к воде.

Руководство компании, осознавая ситуацию и учитывая большой объём отгрузок морским транспортом, ещё в августе 2025 года обратилось в Управление Рижского свободного порта с официальным заявлением о предоставлении права на строительство и ведение деятельности на свободных территориях порта. Заявка находится на рассмотрении, и решение по ней ожидается уже в ближайшее время.

Руководство TOLMETS благодарит Управление Рижского свободного порта за сотрудничество и надеется на скорое положительное решение.

Компания уже сейчас готова приступить к реализации проекта и инвестировать в современный комплекс, отвечающий самым высоким стандартам безопасности и экологии.

Новая производственная площадка в промышленной зоне на территории порта позволит компании перенести производство с участка на улице Гранита, тем самым справиться с растущими объёмами отходов, внедрить новейшие технологии и современные подходы в сфере утилизации, значительно повысить безопасность выполняемых работ, обеспечить максимальную защиту сотрудников, окружающей среды и самого бизнеса, минимизировать риски чрезвычайных ситуаций, уменьшить количество используемых грузовых автомобилей на улицах города и снизить нагрузку на дорожный трафик, сократить транспортные расходы, создать новые рабочие места и обеспечить дальнейший рост компании, что положительно скажется на городской среде и экономике региона.

В результате инцидента компания понесла убытки, их размер уточняется.

Частично они могут быть компенсированы страховыми выплатами.

После устранения последствий пожара и наведения порядка на участке, на что потребуется некоторое время, работа предприятия продолжится в штатном режиме.

Компания благодарит всех жителей республики, клиентов и партнёров за понимание ситуации и участие и надеется на дальнейшее сотрудничество в различных сферах развития зелёной экономики.

TOLMETS

19 ноября 2025 года