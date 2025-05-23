Комиссия по регулированию общественных услуг оштрафовала Tet

"Tet" обязана выплатить штраф в размере 14 000 евро, которые будут перечислены в государственный бюджет.

С декабря 2020 года предприятия электронной связи обязаны предоставлять потребителям аннотации договоров об услугах электронных коммуникаций до того, как договор будет заключен. В ходе контрольных мероприятий в 2024 году КРОУ выявила различные недостатки в аннотациях, подготовленных предприятиями электронной связи, а в ходе проверок в пунктах обслуживания клиентов пяти крупнейших предприятий пришла к выводу, что применение этих аннотаций лишь частично соответствует требованиям нормативных актов.

"В случае с "Tet" в августе 2024 года было возбуждено дело об административном нарушении за несоблюдение обязанности, предусмотренной законом об электронной связи, и на предприятие был наложен штраф, который оно обжаловало в суде. Хотя Рижский городской суд решением от 27 февраля 2025 года оставил в силе решение КРОУ и отклонил жалобу "Tet", "Tet" обжаловала это решение в окружном суде.

19 мая 2025 года Латгальский окружной суд принял решение не возбуждать апелляционное производство. Решение окружного суда не подлежит обжалованию и вступает в силу со дня его принятия.

Председатель совета КРОУ Алда Озола призывает людей перед заключением договора на услуги мобильной связи, интернета или телевидения внимательно ознакомиться с аннотацией к договору, подготовленной поставщиком услуг.