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Команда латвийских поваров привезла с международного конкурса Worldchefs золото

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 12:21

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Команда латвийских поваров в третий раз приняла участие в организованном международной ассоциацией поваров Worldchefs чемпионате Европы Global Chef Challenge, который проходил 16-18 февраля в Римини, Италия. И в этот раз привезли из Италии золото! 

«Латвийская команда участвует в соревнованиях Worldchefs с 2015 года, но никогда еще результаты не были такими высокими, как в этом году! Мы взволнованны и очень довольны!  Несомненно, участвуя в различных конкурсах, у латвийских поваров рос уровень профессиональной подготовки. И это было бы невозможно без поддержки Латвийского государства и наших партнеров, которые позволяют нам лучше тренироваться и покупать новое оборудование и сырье. Спасибо всем за участие и содействие!» — отмечает Светлана Рышкова, член правления Клуба поваров.

Латвийская команда стартовала в трех номинациях: Vegan Chef Challenge, Global Chef Challenge и Global Pastry Chef Challenge, и в каждой из них получила высокую оценку международного жюри, пишет журнал Titanium.

Серебро в номинации Vegan Chef Challenge

Латвийскую команду поваров в номинации Vegan Chef Challenge представляли повар Валерия Чудова из ресторана Ferma, помощник повара (commis) Родриго Нежбортс и тренер Светлана Рышкова, которая в этот раз также входила в состав жюри этой номинации (она судила и свою собственную команду!). В острой конкурентной борьбе Валерия и Родриго заняли 3-е место, а также получили серебряную медаль среди 12 европейских стран.

Золотая медаль среди 19 команд 

Команда талантливых молодых людей добилась самого высокого результата в Латвии на Global Chef Challenge. Повар Валерия Чудова и помощник шеф-повара Родриго Нежбортс заняли 5-е место в номинации Global Chef Challenge среди 19 команд и завоевали золотую медаль. В этом соревновании приняли участие самые опытные повара из 19 европейских стран! 

Серебро и бронза в номинации Global Pastry Chef Challenge

В конкурсе кондитеров Global Pastry Chef Challenge приняла участие кондитер Елизавета Кузьмина из ресторана Whitehouse и ее помощник Давидс Ивановс, студент 2-го курса Огрского техникума. В номинации Global Pastry Chef Challenge молодые люди заняли 3-е место и получили бронзовую медаль в своей категории и серебряную медаль в категории северных стран.

Впервые в этой номинации участвует латвийская команда. Представители конкурса были выбраны в 2024 году на продовольственной выставке Riga Food, где Клуб поваров в сотрудничестве с Lavazza впервые организовала конкурс «Латвийский ресторанный кондитер года». Клуб поваров планирует развивать этот конкурс, чтобы он стал традицией, как и «Латвийский повар года».

«В Латвии большая конкуренция, в нашей команде много молодых поваров, но, несмотря на это, мы хорошо подготовлены и высоко мотивированы. В последние годы благодаря участию в конкурсе Bocuse d’Or, приходу Michelin в Латвию и напряженной работе Клуба поваров кулинарный уровень Латвии значительно вырос. Но мы будем продолжать работать над развитием латвийского гастрономического туризма и кулинарии», — говорит Светлана Рышкова. 

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