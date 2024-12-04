«Коллеги заявили, что не хотели бы работать под началом Буровой»: подробности скандала вокруг 13-й школы

И.о. директора 13-й Рижской средней школы Иева Маргарита Озола согласилась раскрыть press.lv причины возникших подозрений.

-В апреле 2023 года тогдашняя директор нашей 13 средней школы, в которой я работала, ушла в длительный отпуск, и я полтора года ее замещала, исполняя обязанности директора. В прошлом году мы успешно прошли аккредитацию, я продолжала работать, а директор наша, к сожалению, на свою должность больше не вернулась - ушла в мир иной. И когда департамент образования, культуры и спорта назначил меня уже официально и.о. директора (это общепринятая практика назначать заместителей временно исполняющими обязанностями директоров), я продолжила совмещать свои повседневные обязанности с руководством школой.

В сентябре был объявлен конкурс на его должность. Я же с удовольствием продолжала исполнять его обязанности, и поскольку разделяла взгляды бывшего руководства школой, жизненные ценности и подход к работе, продолжала начатые им проекты, видела, что коллеги меня поддерживают и довольны результатами нашей совместной работы. И тогда решила подать заявку на должность директора 13-й средней школы. А мои коллеги отнесли в комиссию рекомендательное письмо в мою поддержку - а подписалось 68 сотрудников, практически все.

На первом этапе конкурса была письменная проверка, и если кандидат получал определенное число пунктов, он приглашался для участия во втором этапе конкурса. На втором этапе было устное интервью, со мной беседовали члены конкурсной комиссии - четыре представителя департамента образования , культуры и спорта. И после того интервью я получила письмо о том, что я не набрала необходимое число пунктов, а значит, на этом этапе из конкурса выбываю. И никаких объяснений. Поэтому мои коллеги выразили недоумение - им показалось странным, что я набрала так мало пунктов, с учетом моего опыта, образования и отзывов о моей работе. В результате я подготовила письмо и направила его в Рижскую думу, в Департамент образования и в столичный Комитет по делам образования, культуры и спорта с просьбой пояснить, по каким критериям кандидатов на должность директора оценивали.

- Вы получили ответ?

- Пока нет, но я не сомневаюсь, что в конце концов получим. Пока же могу сказать только то, что кандидатов в руководители школы на втором этапе конкурса оценивали по пяти критериям - но, как я поняла, ничего из упомянутого не было принято во внимание. Так что пока я в неведении, на каком этапе сейчас этот конкурс находится, продолжается он или приостановлен. Ну, и на третьем этапе конкурса, куда я уже не попала, кандидатов оценивала комиссия комитета образования, культуры и спорта Рижской думы. И если эта комиссия проголосует за кандидата, его уже дальше должен утвердить весь состав комитета образования, а затем и пленарное заседание Рижской думы.

И тут выяснились, что для участии в третьем этапе конкурса была направлена единственный кандидат на должность директора нашей школы - дочь депутата Сейма Олега Бурова Инна Бурова. Коллеги тоже взволнованы - они ежедневно видят обновления в ее открытых аккаунтах в социальных сетях Инны Буровой, и, оценивая ее стиль общения и образ жизни, уже заявили, что не хотели бы работать под началом такого директора.

-Почему?

-Возьмем фотографии с алкоголем, которые без стеснения размещаются в социальных сетях. Для наших педагогов, работающих с детьми, такое поведение неприемлемо.

Никто не против того, чтобы отмечать праздники, но если человек является должностным лицом (а Инна Бурова на данный момент является заместителем директора Рижской классической гимназии Романа Алиева), и мы считаем, что такое поведение неприемлемо для педагога.

Кроме того, я и мои коллеги считаем, что речь идет о политической ангажированности, то есть человека двигают по партийной линии. По нашим сведениям, после того как Бурова окончила учебу в вузе, она была приглашена в классическую гимназию на должность замдиректора. Это что-то ранее не виданное, чтобы вчерашний студент становился замдиректора и поучал опытных педагогов. Инна Бурова до сих пор там работает заместителем Романа Алиева, который является членом партии "Честь служить Риге!", как и отец Инны Олег Буров.

-Отсюда и подозрения в «проталкивании»?

- Образование Буровой соответствует конкурсным требованиям. Но мы недовольны тем, что просьба коллектива школы назначить директором меня была проигнорирована. У меня тоже образование соответствующее: я учитель математики, имею степень магистра педагогики и в сфере руководства школой. Я эксперт комиссии по аккредитации, руководила комиссией по аккредитации в образовательных учреждениях, а в настоящее время являюсь старшим эксперт в сфере аккредитации. Так что опыт большой.

Мы уже обратились к адвокату, поскольку хотим оспорить итоги второго тура конкурса, поскольку считаем, что конкурс проведен нечестно - результаты второго этапа отбора подсчитаны несправедливо. Желаем проверить, насколько методика оценка соответствует положению о таких конкурсах. Подозреваем, что там может быть "большая серая зона" - то есть итоги могут подсчитываться на усмотрение тех, кто считает... Довольно странно, что никто даже не спросил об уровне моего образования, хотя этот критерий оговаривался, как один из важнейших. Вторым обязательным требованием конкурса был опыт руководства муниципальным образовательным учреждением. Об этом даже не стали говорить. Я допускаю, что решили не спрашивать, раз и так все ясно - я полтора года замещала директора, так что опыт меня такой есть...

Но при этом чтобы пройти на третий этап конкурса надо набрать хотя бы 30 пунктов. Мне присваивают 25. И вот Инна Бурова проходит, а я нет. Считаю несправедливо, поскольку образование, компетентность, опыт - все отвечает запросам. И отзывы коллег тоже позитивные - педагоги и технически сотрудники письменно просят позволить мне продолжать руководить школой.

Продолжает Инара Уке, заместитель директора 13-й Рижской средней школы:

- Мы, практически всем рабочим коллективом дали рекомендации нашей исполняющей обязанности директора школы на назначение ее директором – у нее большой опыт работы в педагогике и руководстве учебными заведениями. Она основала две частные школы, до нашей школы работала еще в четырех учебных заведениях, была там и в руководстве. Мы считаем сомнительным и весьма странным то, что при таком опыте и компетентности наша и. о. директора набрала только половину из возможных баллов.

Если же говорить о другом кандидате - Инне Буровой - то там больше вопросов, чем ответов. Терпение лопнуло после того, как Инна Бурова, не дожидаясь результатов конкурса на место директора 13-й средней школы, публично заявила в своем аккаунте социальной сети Facebook, что якобы победила в конкурсе на должность директора. Я не выдержала и обратилась к ней в комментариях, напомнив, что конкурс еще не завершился и победитель еще не назван. Тогда она допустила "оговорку по Фрейду", заверив, что участвовала во всех турах отбора "довольно честно", хотя даже такая формулировка вызывает недоумение. "Довольно честно" звучит весьма двусмысленно.

Кажется довольно странной ситуация, когда о конкурсе на должность директора 13 школы публично было объявлено в сентябре, тогда б этом все и узнали, между тем Бурова узнала еще в августе и публично заявила о своем желании участвовать в конкурсе на должность директора школы. И снова задаю вопрос, откуда ей было известно? Из каких источников?

Сама Инна Бурова так прокомментировала press.lv ситуацию:

- Я участвовала в конкурсе на пост директора этой школы на общих основаниях. Такое решение я приняла в конце лета-начале осени, поскольку для меня важно развиваться, идти дальше. Профессиональный вызов для меня очень важен.

Что касается моего опыта, я работаю в образовании пятнадцать лет, с 18-тилетнего возраста, и в сфере управления учреждениями образования восемь лет. Являюсь автором различных курсов для учителей, сама их вела, не только в Классической гимназии, где я работаю замдиректора, но и для учителей со всей Риги.

Да, мой нынешний директор школы и мой отец состоят в одной партии, ну, и что? Бывают такие совпадения. Люди могут быть знакомы между собой. Это не повод делать выводы о политической ангажированности. Посмотрите, что происходит - молодой человек (мне не 70, а всего лишь 33) хочет какое-то свое свежее видение в работу школы привнести, а ему не дают этого сделать по каким-то абсолютно надуманным причинам.

Что касается претензий к информации, которую я размещаю в социальных сетях, то могу заверить, что ничего из того, что я публикую, не нарушает кодекс этики.

Я в этой конкретной школе вижу огромный потенциал. Всех своих планов раскрывать не буду, скажу одно -школа находится в центре, где расположено много музеев и разных предприятий, с которыми можно сотрудничать в рамках учебного процесса.