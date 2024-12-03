Скандал вокруг дочери Бурова: её «проталкивают» на директора Рижской 13-й школы? Школа против

В обращении к Рижской думе и министру образования Анне Чакше заместители директора школы и исполняющая обязанности директора Иева Маргарита Озола, которая сама претендовала на должность директора, требуют отложить назначение утвержденного комиссией по конкурсу кандидата на должность директора Рижской средней школы № 13 по крайней мере до повторной оценки процесса и результатов конкурса. Они также требуют провести повторную оценку соответствия кандидатов критериям, установленным в правилах конкурса.

Одновременно руководство школы требует дать оценку действиям председателя комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы Лаймы Гейкиной ("„За!“) по привлечению к этому вопросу депутатов от партии „За!“.

Озола оспорила решение отборочной комиссии не выдвигать ее кандидатуру на дальнейшее утверждение. «Принимая во внимание процесс собеседования, в том числе заданные вопросы и полученные ответы, а также информацию, которую обнародовала Бурова, кандидат на должность директора средней школы, у претендентов есть достаточные основания подозревать, что Озола получила необоснованно низкий балл, в отличие от возможных благоприятных условий конкурса для Буровой», - говорится в письме руководства Рижской 13-й средней школы.

Ранее уже сообщалось, что коллектив Рижской 13-й средней школы подозревает, что на должность директора школы «проталкивают» Инну Бурову, дочь депутата Олега Бурова, используя для этого политические связи своего отца.