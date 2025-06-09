На снижение цен на электроэнергию повлиял рост производства на ветростанциях Балтии - на 37% по сравнению с предыдущей неделей. Дополнительно на 18% вырос импорт энергии в Балтию.

В странах Скандинавии минувшая неделя была схожей с предыдущей: потребление и выработка электроэнергии выросли на 1%, производство на солнечных станциях сократилось на 1%, доступная производственная мощность атомных электростанций осталась без изменений, в связи с чем небольшое снижение цен было обусловлено повышением на 5% выработки ветровых станций.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 6853 гигаватт-часа (ГВт/ч), а объемы производства электроэнергии - 7269 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии выросло на 1% - до 451 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 1% ниже, чем неделей ранее, - 111 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 2% до 133 ГВт/ч, а в Литве было потреблено 207 ГВт/ч электроэнергии, что на 2% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 6%: всего было произведено 385 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 8% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 120 ГВт/ч. В Эстонии выработка выросла на 7%, - было произведено 101 ГВт/ч, а в Литве производство электроэнергии сократилось на 11% - до 164 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 108%, в Эстонии - 76%, а в Литве - 79%. В странах Балтии было произведено 85% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.