Коктейль для пятницы: солнце, ливни и грозы

В ночь на пятницу местами возможны дожди и грозы, главным образом в западных и центральных районах, где наиболее вероятны грозовые явления. При слабом ветре температура воздуха понизится до +6…+10 градусов, на побережье — до +10…+13 градусов.

В Риге ночью и утром ожидается дождь, небо будет переменно облачным. Температура воздуха составит около +10…+11 градусов.

Днём временами будет выглядывать солнце, однако во многих районах, преимущественно в Курземе, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер сменится с южного на юго-западный и западный, будет слабым или умеренным.

Днём воздух прогреется до +15…+20 градусов, на побережье — до +15…+17 градусов. В Риге ожидаются кратковременные дожди и прояснения, температура воздуха повысится до +17…+18 градусов.