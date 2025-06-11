Кого и как набирают в диверсанты? Армия предлагает вступить в ряды рейнджеров

Рейнджеры будут выполнять основные задачи сил специальных операций НАТО: военную помощь, разведку и прямые действия.

Особое внимание будет уделяться «неконвенционной войне» — то есть диверсионным и партизанским операциям, направленным на ослабление противника, поддержку национального сопротивления и применение нестандартных, асимметричных приёмов боя. Проще говоря, рейнджеры — это диверсанты, которые умеют работать в тылу врага, вести скрытные операции и наносить неожиданные удары.

Кроме того, рейнджеры будут помогать в антитеррористических операциях и укреплять внутреннюю безопасность, быстро реагируя на гибридные угрозы.

Желающие стать рейнджерами проходят отбор и полугодовое обучение, по окончании которого получают квалификацию «рейнджер» и право участвовать в спецоперациях. После этого последует углублённая подготовка специальной тактике и навыкам.

Набор нового в новое подразделение планируется в марте 2026 года. Подать заявку могут мужчины и женщины, отправив письмо на адрес dienests.suv@mil.lv.

Основные требования: гражданство Латвии, хорошее здоровье (категории A6 или B5), среднее образование (желательно среднее специальное или высшее), возраст до 35 лет.

Кандидаты проходят физические и психологические испытания: 60 отжиманий за 2 минуты, 60 упражнений на пресс за 2 минуты, минимум 12 подтягиваний, 1500 метров плавания за 50 минут и 10 километров бега за 50 минут.