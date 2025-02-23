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«Когда тебя скинут, лидер Rail Baltica?» — в соцсетях об отставке Бришкенса мечтали еще до «перезагрузки»

Редакция PRESS 23 февраля, 2025 11:20

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В течение последней недели несколько политиков из правящей коалиции высказались в том духе, что в работе правительства необходима "перезагрузка", или "рестарт". Как уже сообщалось, в пятницу, 21 февраля, премьер Эвика Силиня потребовала отправить в отставку трех министров, один из которых - глава Минсообщения Каспарс Бришкенс.

Что думает о министре народ, как минимум, та его часть, что пользуется соцсетями, видно по реакции на его пост в бывшем "Твиттере", опубликованном во вторник, 18 февраля, где Бришкенс обещает, что строительные работы на Центральном вокзале в Риге, несмотря на дороговизну, все же будут завершены.

"В центре Риги не будет станции-призрака - мы в правительстве поддержали перераспределение Фонда оздоровления, чтобы перенаправить 114 миллионов евро на завершение строительных работ в южной части Центрального вокзала в Риге. (...) Когда я вступил в должность, это была одна из первых проблем, о которых мы открыто говорили и начали их решать: огромное удорожание, несанкционированные начеты, неясность по поводу того, сможем ли мы вообще закончить станцию. А благодаря этому решению еще до введения 1-й очереди Rail Baltica жители Латвии смогут пользоваться новым, современным вокзалом [...]", - пишет он.

Однако никаких бурных аплодисментов это сообщение не удостоилось, скорее, наоборот. Многие призывают к отставке Бришкенса, есть и те, кто хочет отправить его за решетку. Вот некоторые из комментариев (наиболее приличные).

- Вложение в вокзалы - это зарытые деньги без отдачи для экономики.

- Люди, смотрите, вот очередной пустомеля. Может, давайте его еще в мэры Риги? Деньги надо инвестировать туда, где они принесут благо для народа, а не для отдельных личностей, у которых эго больше земного шара. Вот тебе и прогрессивные идеи - где бабло разбазарить.

- Ты транжиришь деньги жителей Латвии.

- Бришкенс, может быть, давай не распределяй, а свои деньги инвестируй!

- Вложить деньги из фондов оздоровления в бетон - высший пилотаж гениальности.

- Когда тебя наконец скинут с должности, лидер Rail Baltica?

- Каспарс, пожалуйста, принимайте назначенные лекарства! Это просто уже клиника. Минздрав, прошу провести в принудительном порядке психиатрическую проверку этому "министру". Или выпишите таблетки посильнее! Это просто абсурд.

- Людей, как минимум, части граждан Латвии, скоро уже не будет, по крайней мере, при таком плановом ведении хозяйства. Зачем же эти миллиардные мегастройки? На лечение тоже средств нет, зато есть миллионные скандалы на строительстве больниц в Риге. Даже зубы детям не лечат.

- Ну, если вы не закончите вокзал, то надо покинуть страну, потому что так все испоганить надо уметь! У нас вокзал уже 20+ лет выглядит, как барахолка, так что давно надо было, но надеюсь, что это не будет всего лишь несколько перронов, а будут в самом деле нормальные современные перроны!

- Деньги, которые можно было вложить, например, в Северный автомобильно-железнодорожный мост (злобный смайлик).

- 90% уйдет на откаты. Доделайте тюрьму и идите жить туда.

- Лучше бы ПВО купили.

- Надеюсь, там по крайней мере будет бомбоубежище.

 

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