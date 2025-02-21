Премьер потребовала отставки сразу трех министров (дополняется)

В настоящий момент Анда Чакша возглавляет Министерство образования и науки, Улдис Аугулис — Министерство благосостояния, Каспарс Бришкенс — Министерство сообщения.

С момента, когда Эвика Силиня вступила в должность главы правительства, сменились два министра — из-за скандала со специальными авиарейсами должность покинул тогдашний глава МИД Кришьянис Кариньш («Новое Единство»), а министр культуры Агнесе Логина («Прогрессивные») ушла в отставку по личным причинам. В середине сентября Силиня заявила, что при необходимости без промедления заменит еще одного министра. Ранее Эвика Силиня заявляла, что оценит, соответствует ли Каспар Бришкенс должности министра сообщения, исходя из того, как он справится с коммуникацией по вопросам авиакомпании airBaltic и железнодорожного проекта Rail Baltica.

Несколькими минутами раньше после встречи с премьер-министром ни сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев, ни министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) не сообщили о результатах переговоров о возможном "рестарте" правительства.

Оба политика заявили журналистам, что ситуация будет обсуждаться в парламентских фракциях и правлениях партий.

После встречи с Силиней Шуваев не стал сообщать журналистам, предлагалась ли им смена министров или министерств, сказав, что премьер-министр сама расскажет обо всем СМИ.

В то же время Шуваев подчеркнул, что "Прогрессивные" готовы работать в существующей коалиции.

Валайнис сообщил журналистам, что премьер-министр представила партнерам по коалиции предложение о возможном "рестарте" правительства и предстоящей работе.

СЗК решит, насколько "справедливым и честным" является это предложение, на заседании правления и фракции, сказал Валайнис.

По словам Валайниса, в предложениях Силини есть вещи, с которыми СЗК полностью согласен, так как партия поощряет премьер-министра быть более решительной и принимать решения по актуальным вопросам.

На встрече с премьер-министром присутствовали министр земледелия Арманд Краузе (СЗК), Валайнис, Шуваев и министр культуры от "Прогрессивных" Агнесе Лаце.