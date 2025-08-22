В салдусском крае обнаружили ферму с марихуаной

В конце июля в Салдусском крае на приусадебном участке было обнаружено специально оборудованное место, где выращивались растения, содержащие наркотические вещества. Всего было изъято более 300 растений марихуаны. В рамках уголовного производства назначены экспертизы для определения количества и состава наркотических веществ в растениях.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества, на больших площадях или в составе организованной группы, а также незаконного хранения наркотических веществ. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до десяти лет.

В ходе уголовного производства задержаны и признаны подозреваемыми несколько лиц, чья роль в совершении данного преступления выясняется в ходе дальнейшего уголовного производства. Все подозреваемые ранее находились в поле зрения полиции. Досудебное расследование по уголовному делу продолжается.