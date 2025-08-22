Возрастных работников в Латвии начинают ценить: где не хочет работать молодежь?

Сейчас молодые люди начинают свою карьеру в условиях не такой высокой конкуренции за вакансии, как это было у поколения, которое начинало карьеру в конце ХХ века, но в то же время сегодняшним молодым работникам приходится считаться с тем, что именно многие подходящие для начала трудовой деятельности вспомогательные специальности заменяются технологиями.

Эксперты по трудоустройству признают: есть работодатели, к которым желающие работать стоят в очереди, как есть и специалисты, которых работодатели пытаются нанять и удержать, но одновременно есть и такие работодатели, которые не могут заполнить вакансии, и такие люди, которые не могут найти работу даже в течение года.

Разрыв между популярными и непопулярными работодателями, а также между востребованными специалистами и длительными безработными пока сохраняется.

Исследовательская компания "Kantar", регулярно анализирующая актуальные вопросы в сфере занятости, изучила то, какие отрасли по мнению уже работающих людей и студентов кажутся наиболее привлекательными, а какие - менее привлекательными.

Сделан вывод, что как среди работающих людей, так и среди студентов популярностью пользуется отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) - 29% опрошенных студентов и 24% уже работающих людей охотнее всего работали бы именно в сфере ИКТ.

Среди тех и других так же популярны сферы финансов и страхования, транспорта и хранения.

Не особенно востребованы работающими и студентами сфера административных служб и услуг, сегмент операций с недвижимостью, а также добывающая промышленность и разработка карьеров.

Особой популярностью не пользуется и сфера искусства и развлечений, не входит в число востребованных и сфера образования.

(Diena)