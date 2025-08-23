Для индексации пенсий по старости будут применяться различные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем большее увеличение пенсии по старости может ожидать человек. Для лиц со страховым стажем до 29 лет в этом году будет применён индекс 1,0635, то есть пенсия увеличится на 6,35%. Для стажа от 30 до 39 лет — индекс 1,0686, для стажа от 40 до 44 лет — индекс 1,0737, а для стажа 45 лет и более — индекс 1,0787.

Например, если размер назначенной пенсии по старости составляет 600 евро, то пенсионер со страховым стажем до 29 лет получит пенсию на 38,10 евро больше, со стажем от 30 до 39 лет — на 41,16 евро больше, со стажем от 40 до 44 лет — на 44,22 евро больше, а при стаже более 45 лет к пенсии добавится 47,22 евро.

Размер доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года в 2025 году составит 2,58 евро за каждый год стажа, если пенсия была назначена до 31 декабря 1996 года. Если же пенсия назначена после 31 декабря 1996 года, доплата составит 1,72 евро за каждый год стажа.

Для индексации остальных государственных пенсий и страховых выплат, а также для определения доплаты к пенсиям по старости и инвалидности за каждый год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применён фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста суммы зарплат, с которых уплачиваются страховые взносы, то есть индекс 1,0635.

При индексации доплаты соответствующий индекс будет применён к сумме доплаты в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к сумме доплаты в размере 2,43 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года или если пенсия по инвалидности была назначена и необходимый для назначения пенсии по старости возраст был достигнут до 31 декабря 1996 года.

Это означает, что текущий размер доплаты, составляющий 1,62 евро и 2,43 евро за каждый год страхового стажа, будет пересмотрен с применением индекса 1,0635. Таким образом, те, кто получал 1,62 евро за каждый год стажа до конца 1995 года, теперь будут получать 1,72 евро, а те, кто получал 2,43 евро, — 2,58 евро.

Например, пенсионер с назначенной пенсией по старости в размере 610 евро при общем страховом стаже 45 лет и доплатой 40,5 евро за 25 лет работы до конца 1995 года с 1 октября будет получать пенсию в размере 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро.

Пенсии и выплаты, превышающие 1488 евро, не будут индексироваться в части, превышающей указанную сумму. Фактическое увеличение пенсии или выплаты будет зависеть как от размера пенсии и выплаты, так и от применяемого индекса.

Исключение составляют политически репрессированные лица, люди с инвалидностью первой группы, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В отличие от предыдущих лет, в 2025 году пенсии будут проиндексированы в полном объёме и для тех, кому пенсия по старости была назначена до достижения установленного законом возраста в связи с уходом и воспитанием ребёнка с инвалидностью или в связи с уходом и воспитанием пяти и более детей.

Индексации подлежат пенсии по старости, выслуге, инвалидности и по потере кормильца, а также выплаты, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2025 года.

Одновременно будет повышен необлагаемый налогом минимум пенсии — с 500 до 1000 евро. LM обращает внимание, что с общей суммы пенсии и доплаты может удерживаться подоходный налог с населения, что уменьшает сумму, выплачиваемую «на руки».

Как отметил на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), значительная индексация проводится из-за роста цен на продукты питания и потребительские товары. «К сожалению, цены в магазинах выше, чем компенсирует индексация», — добавил Узулниекс.

По его словам, в этом году при индексации пенсий важна «социальная справедливость» — людям с большим трудовым стажем и более длительным страховым стажем применяется более высокий индекс. Это означает, что те, кто дольше платил социальные взносы, получат большее увеличение пенсии. Такой подход, по мнению LM, позволяет сбалансировать принципы солидарности и заслуг.

Министр отметил, что в компетенции LM находится проведение индексации, однако задача правительства — снизить цены на продукты в магазинах.

Ранее сообщалось, что в соответствии с законом «О государственных пенсиях» 1 октября этого года будет проведена индексация пенсий, при которой пересматривается размер государственной пенсии или её части, не превышающей среднюю зарплату, с которой уплачиваются страховые взносы, за предыдущий календарный год, с учётом фактического индекса потребительских цен и части реального прироста суммы зарплат, с которых уплачиваются страховые взносы.

LM поясняет, что индекс пенсий формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части положительного реального прироста суммы зарплат, с которых в течение года должны были уплачиваться социальные страховые взносы.