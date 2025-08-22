Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мэр Риги гонит муниципальные предприятия из столицы: четверо готовы работать за её пределами (2)

Редакция PRESS 22 августа, 2025 10:55

Выбор редакции 2 комментариев

На встрече в Ратуше мэр Виестурс Клейнбергс заявил, что рижские муниципальные предприятия должны мыслить масштабнее и действовать «как лидеры Балтии». В итоге сразу четыре компании подтвердили готовность развивать проекты за пределами столицы: «Rīgas ūdens», «Rīgas siltums», «Rīgas satiksme» и «Rīgas namu pārvaldnieks».

По словам мэра, у города две основные задачи. С одной стороны, обеспечить качественные и доступные услуги жителям столицы. С другой — расширять влияние Риги за её пределами, чтобы город оставался конкурентоспособным и мог привлекать новые ресурсы. «Муниципальные предприятия должны работать с амбициями, как это делают лидеры Балтии. Для нас главное — качественные услуги рижанам, но это не исключает развития на международной арене. Это позволит Риге укрепить свои позиции и создавать новые возможности для жителей», — заявил Клейнбергс.

На встрече прозвучали конкретные планы. «Rīgas ūdens», «Rīgas siltums» и «Rīgas satiksme» готовы к работе за пределами столицы. «Rīgas namu pārvaldnieks» рассматривает выход на литовский рынок. Рижский национальный зоопарк планирует использовать свои возможности как конференц-центр, чтобы привлечь в Ригу больше иностранных гостей. Амбиции проявили и другие предприятия — от «Rīgas nami» до структур, отвечающих за городскую инфраструктуру.

Совет напомнил, что за последние пять лет удалось выстроить более прозрачную и профессиональную систему управления. Созданы стратегии развития, внедрены практики корпоративного контроля, заработали профессиональные правления и наблюдательные советы. По словам председателя совета, вице-президента Балтийского института корпоративного управления Андриса Графса, теперь настало время следующего шага — расширения деятельности за пределы Риги.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (2)

Важно 11:14

Важно 2 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Важно 11:02

Важно 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

