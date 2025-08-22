По словам мэра, у города две основные задачи. С одной стороны, обеспечить качественные и доступные услуги жителям столицы. С другой — расширять влияние Риги за её пределами, чтобы город оставался конкурентоспособным и мог привлекать новые ресурсы. «Муниципальные предприятия должны работать с амбициями, как это делают лидеры Балтии. Для нас главное — качественные услуги рижанам, но это не исключает развития на международной арене. Это позволит Риге укрепить свои позиции и создавать новые возможности для жителей», — заявил Клейнбергс.

На встрече прозвучали конкретные планы. «Rīgas ūdens», «Rīgas siltums» и «Rīgas satiksme» готовы к работе за пределами столицы. «Rīgas namu pārvaldnieks» рассматривает выход на литовский рынок. Рижский национальный зоопарк планирует использовать свои возможности как конференц-центр, чтобы привлечь в Ригу больше иностранных гостей. Амбиции проявили и другие предприятия — от «Rīgas nami» до структур, отвечающих за городскую инфраструктуру.

Совет напомнил, что за последние пять лет удалось выстроить более прозрачную и профессиональную систему управления. Созданы стратегии развития, внедрены практики корпоративного контроля, заработали профессиональные правления и наблюдательные советы. По словам председателя совета, вице-президента Балтийского института корпоративного управления Андриса Графса, теперь настало время следующего шага — расширения деятельности за пределы Риги.