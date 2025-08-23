Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сам я не рижанин, о проекте ничего не знаю: встреча в Иманте с депутатом РД превратилась в глупый фарс (4)

Редакция PRESS 23 августа, 2025 09:57

Важно 4 комментариев

21 августа в Иманте состоялась встреча с депутатом, да не просто депутатом, а председателем комитета развития Рижской думы Эдгаром  Бергхольцем «(«Объединенный список») посвященная проекту строительства крематория в зеленом уголке микрорайона на ул. Балтэглю, 30 – в непосредственной близости от жилых домов. Пришедшие сюда несколько десятком имантчан рассчитывали, что избранник народа как минимум доброжелательно выслушает мнение этого самого народа. Увы не получилось.

«С самого начала влозникло ощущение, что г-н Бергхолц прибыл сюда не для того, чтобы выслушать мнение жителей или разобраться в ситуации, а чтобы защитить интересы застройщика и устроить себе пиар-акцию с помощью приглашенного телевидения, - рассказал присутствовавший на мероприятии член партии «Стабильности!» Андрей Козлов, сам живущий в Иманте. – Очень характерная деталь: а конце разговора он заявил – ну, у телевизионщиков время кончилось так что давайте сворачиваться. Интересно, ты сюда прибыл для разговора с жителями или с телевидением?

С жителями разговора как такового не получилось. Ни на один конкретный вопрос г-е Бергхольц не ответил: мол, проект лично не читал, про про крематорий и регулирующие его работу нормы  ничего не знаю. И при этом – откровенная недоброжелательность, если не сказать хамство в адрес жителей: я, дескать, не вижу конструктива, у вас нет мнения! Да нет, мнение у собравшихся как раз было, просто, видимо, представитель правящей коалиции считает, что любое мнение, не совпадающее с его собственным, не считается.

Почти единственный вопрос, на который он ответил конкретно, это о месте своего жительства – в Адажи. На уточняющий вопрос «а хотел бы вы, чтобы в Адажи в 400 метрах от его дома построили крематорий?» замялся и от ответа ушел.

И это председатель комитета развития города! Он даже не знал, сколько подписей против строительства крематория в Иманте нужно собрать, чтобы дума всерьез, наконец, занялась вопросом. Словом, избранник народа на этой встрече защищал не народ, а застройщика – тут же и присутствовавшего.

Застройщик дает интервью телевидению. 

Тот тоже «повеселил»: представиться людям не пожелал, зато с энтузиазмом давал интервью телевидению, утверждая, что собранные подписи проекта ничего не значат, потому что он якобы «сам видел», как их заставляли ставить 12-летних подростков. Кстати, как человек, лично участвовавший в сборе подписей могу заверить, что если такая информация появится в публичном пространстве – будет подан иск о клевете, заявил предприниматель и член партии "Стабильности" Андрей Козлов

Добавлю, что г-н Бергхольц оказался не в курсе, что в Латвии и так переизбыток крематориев, и в новом объекте попросту нет необходимости. Но направление мысли нынешней Рижской думы понятно: на взрыв рождаемости там уже не рассчитывают, а вот рост смертности, получается, прогнозируют? Хотя если бы правящая коалиция с той же прытью продвигала проекты строительства детских садов, бассейнов и спортплощадок – глядишь, что-то бы в демографии и сдвинулось с места».  

Оппозиционный депутат Cейма, руководитель франкции партии "Стабильности!" Светлана Чулкова тоже присутствовала на встрече. "Вместо серьезного обсуждения проблемы представитель правящей коалиции устроил цирк, - поделилась она своим мнением. Ни на один вопрос четкого ответа не получено. "Это не мы, это частный застройщик". Извините, а кто дает разрешение на застройку? Рижская дума. Зачем нужен крематорий в черте города, что за абсурд!? На это г-н Бергхольц отвечает: мол, этот участок земли деградирующий. Ну так вы же глава комитета развития города - кто вам виноват, что он деградировал? У вас есть масса инструментов для того, чтобы заставить владельца привести его в порядок.

Вместо этого вы приходите на встречу с жителями и в упор не слышите их мнения и их аргументов - зачем тогда приходить? Жителей Иманты могу заверить, что оппозиция будет продолжать бороться против этого проекта".

Напомним, что строительство крематория - инициатива частного предприятия SIA «Rīgas apbedīšanas dienests», это оно инициировало изменения в локальном плане земельного участка по адресу ул. Балтеглю, 30. Информация Firmas.lv свидетельствует, что SIA зарегистрировано в 2020 году, а уставный капитал компании составляет 2800 евро. Владелец компании – Егор Соколов.

И на данный момент строительство в этом месте запрещает планировка самоуправления, поэтому предприятие делает локальную планировку, чтобы реализовать свой замысел. И для этого необходимо узнать общественное мнение самих рижан. В июне Рижская дума приняла решение передать локальный план на общественное обсуждение. Обсуждение ясно показало – жители Иманты против проекта. Рижская дума в лице г-на Бергхольца прислушаться к ним не пожелала, предпочтя грудью встать на защиту проекта.

Если Рижская дума и дальше предпочтет защищать интересы не тех, кто ее избрал, а тех, кто продвигает проекты вопреки ясно выраженной воле жителей, то имантчанам останется воспользоваться опытом жителей Салгальской волости. Не далее как в мае этого года LSM сообщило, что решением Административного районного суда приостановлено действие разрешения на строительство крематория на земельном участке в нынешнем Салгале, выданного  строительным управлением Озолниекского района. Решение суда принято после рассмотрения заявления прокурора, который защищает интересы местных жителей. Они оспорили выдачу разрешения на строительство, указав на его несоответствие территориальному планированию и отсутствие публичного обсуждения перед выдачей разрешения.

В Латвии прямо какой-то бум крематориев. Похоже, бизнес твердо решил, что кладбищенские услуги – наиболее перспективное направление в наше время. А ведь когда-то в Латвии дымили совсем другие трубы – заводские.

 

Комментарии (4)
В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

