Альтернативное мнение: жители Клейстов не против крематория… в Иманте

"Поскольку соседний район всколыхнула новость о планах строительства крематория в Иманте, я, как добрый сосед, решила разобраться с собственной точки зрения, что там происходит. В основе — идея частного лица создать частное кладбище (около 2000 традиционных захоронений), колумбарий, кладбище для животных и вызывающий ужас крематорий.

Жители Иманты возмущены близостью всего этого и его влиянием на повседневную жизнь. От Курземес проспекта — 11 минут пешком по протоптанной лесной дороге. Со стороны кладбища Лачупес — 3 минуты, возможный подъездной путь. Со стороны многоэтажной застройки — лесной массив. Сосновый бор, сосны с кустарниками. Заброшенные огороды. Расстояние, говорят, более 400 метров.

Дискуссия шла с переменным успехом. Пара партий разожгла эмоции, организовав сбор подписей «Против», на встрече периодически звучали хоровые выкрики, перебивания.

Представитель Рижской думы увиливал, неубедительно представлял проект. (Люди у нас умирают, умирают. Кладбища города переполнены. Денег, как всегда, не хватает. Если есть инициатива с частным кладбищем, пусть будет! Ведь контроль и нормативы остаются за городом и государством.) Застройщик тихо держался в сторонке и молчал. (Мероприятие организовала Рижская дума, поэтому застройщику слова не давали, называть его по имени не полагалось, предоставлять информацию он не обязан.)

Представители партий начали придираться к мелочам, припоминая все замеченные и незамеченные нарушения. Своеобразно. Исторически. Ощущение, что встреча и разговор были неподготовленными и расплывчатыми, без необходимого уточнения и разъяснения информации. Ну что ж, понаблюдаем, что будет дальше", - отметила она.

В комментариях откликнулись местные активисты, уже из Иманты:

"Сегодня в Иманте прошла встреча с председателем комитета развития Риги Edgars Bergholcs по вопросу строительства крематория по адресу Baltegļu iela 30.

Место встречи, похоже, было выбрано не случайно — добраться туда пожилому человеку или человеку с ограниченными возможностями движения почти невозможно.

На радость мне и к огорчению председателя, на встречу пришло немало неравнодушных имантчан. Однако суть самой встречи осталась для меня непонятной: общественное обсуждение проекта завершилось ещё 31.07.2025, и до этого срока 3187 человек подписали бумажный документ против строительства, а ещё 530 человек оставили своё мнение против на электронной платформе geolatvia.lv.

Господин E.Bergholcs постоянно путался в цифрах, сколько именно голосов «против» — видимо, большого интереса к этим голосам у него не было. Почти на все вопросы жителей не последовало ни одного внятного ответа. Всё происходящее больше напоминало презентацию проекта со стороны администрации, чем диалог с жителями. Но — не вышло: активная позиция людей превратила встречу в совсем иной формат, и презентация фактически провалилась.

Председателя особенно волновал вопрос: «Почему вы против?» Так вот, если не было времени ознакомиться с доводами, опубликованными на портале, я искренне советую Эдгару посмотреть хотя бы один фильм на эту тему — чтобы подобных вопросов больше не возникало.

И, кстати, небольшая ремарка: при голосовании в Рижской думе предусмотрены варианты «за», «против», «воздержался». Никакой дополнительной кнопки «почему» там не существует.

Спасибо всем, кто пришёл сегодня и не остался в стороне. Потому что молчание — это тоже позиция", - отметила Елена.

"Честно говоря, впечатление такое, что человек пришёл просто поиздеваться над жителями. Вместо серьёзного разговора он позволял себе смеяться, передразнивать и утрировать доводы людей.

На ни один вопрос по существу — почему и зачем именно здесь нужен крематорий — он так и не ответил. И, в принципе, не мог, потому что:



Сам признался, что проект лично даже не читал (сознался в этом только спустя полчаса).



Про крематорий, его системы и регулирующие нормативные акты ничего не знает — это его же собственные слова.



Более того, оказалось, что он даже не в курсе, что в Латвии уже сейчас есть избыток мощностей крематориев, и в новом объекте попросту нет необходимости.

Тем не менее он продолжал фактически лоббировать интересы некоего бизнесмена Игоря вместо того, чтобы защищать интересы жителей Иманты. Впрочем, неудивительно: сам Игорь присутствовал на «мероприятии» и, судя по всему, внимательно следил, как данный товарищ отрабатывает вложенные инвестиции", - сообщил присутствующий на собрании имантчанин Максим.

"Человек из думы, был мягко говоря, настроен презрительно и с издевочкой. Мол, что тут балаган развели. Ни на один вопрос не ответил. Заявил, что все анкеты , подписанные в палатках у Рими, еще нужно проверить, легитимны ли голоса в принципе, и не вписали ли туда несовершеннолетних. Особенно «повеселила» женщина из Клейстов- мол, что вы, имантчане, тут вощмущаетесь-если кому и возмущаться, то тем, кто в Клейстах живет, якобы ветер чаще в ту сторону дует, а они не против крематория", - иронично заметила имантчанка Нина.