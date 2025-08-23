«Мне даже никто не помог»: житель Кипра не смог улететь домой из-за ошибки на табло в Рижском аэропорту

14 августа Бариш прибыл в Рижский аэропорт за пять часов до вылета, чтобы в половине первого ночи сесть на самолёт, следующий в Ларнаку. У Бариша была сдаваемая в багаж сумка, поэтому он ждал, когда на информационных мониторах аэропорта появится информация о регистрации на рейс в Ларнаку.

По мере приближения времени вылета информация так и не появилась, и Бариш начал беспокоиться.

Он несколько раз подходил к стойкам регистрации, но никто из сотрудников не смог объяснить ему, куда следует идти.

Незадолго до вылета на мониторе появилось сообщение, что можно пройти к выходу на посадку, но Бариш ещё не сдал свой багаж.

Он снова подошёл к одной из стоек регистрации, где сотрудница сообщила, что время сдачи багажа истекло, и у него есть пять минут, чтобы успеть добежать до самолёта.

Сотрудница отметила, что сумку нужно оставить, а самому бежать к самолёту.

Бариш, однако, не захотел оставлять сумку, и, к сожалению, самолёт взлетел без него.

Гражданин Кипра считает, что на мониторах должна быть указана вся необходимая информация, и пассажиру не следует бегать по стойкам регистрации, пытаясь найти ответы на свои вопросы.

Бариш уже подал жалобу в аэропорт и хочет вернуть деньги за купленный билет.

Представитель Центра защиты прав потребителей Эва Эглите поясняет, что в аэропорту должны быть чёткие указания. Однако для комментария о том, имеет ли Бариш право на возврат денег за билет, необходимо получить разъяснения от аэропорта.

Тем не менее, если ему не удастся найти решение с аэропортом, он может обратиться в Службу защиты прав потребителей.

Представитель аэропорта «Рига» Илзе Сална сообщила, что подобная проблема с мониторами произошла впервые. Она от имени аэропорта извинилась перед пассажиром. Однако Сална отметила, что пассажиры могут подойти к любой стойке регистрации своей авиакомпании.

Аэропорт получил жалобу Бариша и рассмотрит её в ближайшее время.