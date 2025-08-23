Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Мне даже никто не помог»: житель Кипра не смог улететь домой из-за ошибки на табло в Рижском аэропорту

Редакция PRESS 23 августа, 2025 08:00

Важно 0 комментариев

LETA

Гражданин Кипра Бариш уже второй раз приезжал в Латвию, чтобы навестить свою подругу, живущую в Каросте. Бариш провёл в Латвии два месяца, так как не выносит жаркую погоду на Кипре. Примерно неделю назад он приобрёл авиабилет домой. И тут случилось неожиданное, сообщает TV3.

14 августа Бариш прибыл в Рижский аэропорт за пять часов до вылета, чтобы в половине первого ночи сесть на самолёт, следующий в Ларнаку. У Бариша была сдаваемая в багаж сумка, поэтому он ждал, когда на информационных мониторах аэропорта появится информация о регистрации на рейс в Ларнаку.

По мере приближения времени вылета информация так и не появилась, и Бариш начал беспокоиться.

Он несколько раз подходил к стойкам регистрации, но никто из сотрудников не смог объяснить ему, куда следует идти.

Незадолго до вылета на мониторе появилось сообщение, что можно пройти к выходу на посадку, но Бариш ещё не сдал свой багаж.

Он снова подошёл к одной из стоек регистрации, где сотрудница сообщила, что время сдачи багажа истекло, и у него есть пять минут, чтобы успеть добежать до самолёта.

Сотрудница отметила, что сумку нужно оставить, а самому бежать к самолёту.

Бариш, однако, не захотел оставлять сумку, и, к сожалению, самолёт взлетел без него.

Гражданин Кипра считает, что на мониторах должна быть указана вся необходимая информация, и пассажиру не следует бегать по стойкам регистрации, пытаясь найти ответы на свои вопросы.

Бариш уже подал жалобу в аэропорт и хочет вернуть деньги за купленный билет.

Представитель Центра защиты прав потребителей Эва Эглите поясняет, что в аэропорту должны быть чёткие указания. Однако для комментария о том, имеет ли Бариш право на возврат денег за билет, необходимо получить разъяснения от аэропорта.

Тем не менее, если ему не удастся найти решение с аэропортом, он может обратиться в Службу защиты прав потребителей.

Представитель аэропорта «Рига» Илзе Сална сообщила, что подобная проблема с мониторами произошла впервые. Она от имени аэропорта извинилась перед пассажиром. Однако Сална отметила, что пассажиры могут подойти к любой стойке регистрации своей авиакомпании.

Аэропорт получил жалобу Бариша и рассмотрит её в ближайшее время.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
ЕС: украинские миллиарды
Sfera.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
В Латвии объявлено жёлтое предупреждение из-за гроз
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать