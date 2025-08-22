В этот момент Хрущёв говорит Никсону: «Вы, американцы, ожидаете, что советские люди будут поражены. Это не так. Все эти вещи есть в наших новых квартирах». Дело происходит перед открытием выставки достижений народного хозяйства США в московских Сокольниках.

Что говорит Трамп Путину не так уж и важно. Важнее другое: обратите внимание на переводчика. Вам не кажется, что он совсем не постарел? И переводчик ли он? И человек ли? А может - люден из романов братьев Стругацких? Какова могла бы быть его миссия?