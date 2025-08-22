36 годовщина Балтийского пути: заявление от Балтийской ассамблеи

Нынешняя борьба Украины за ее свободу и демократию тесно связана с моментом в истории Балтии, когда два миллиона человек объединились, чтобы выступить против угнетателей, и начали свой общий путь к восстановлению независимости, сказано в заявлении.

Депутаты из Латвии, Эстонии и Литвы в заявлении подчеркивают значительный вклад западных стран в обеспечение свободы и демократии в странах Балтии, что существенно изменило ход мировой истории, и призывают страны Европейского союза и НАТО объединить все виды поддержки для прекращения российской агрессии против Украины, защиты украинского народа от дальнейших ужасов в начатой Россией войне.

Кроме того, в заявлении ассамблеи подчеркивается, что критически важно гарантировать безопасность Украины, любым способом договорившись о прекращении войны, не позволив агрессору устанавливать правила или решать исход конфликта без присутствия Украины, а также обеспечив стабильный и прочный мир в Европе.

Заявление подписали президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс и вице-президенты Балтийской ассамблеи - Тимо Суслов из парламента Эстонии и Гедрюс Друктейнис из литовского парламента.