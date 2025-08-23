«Понимают ли те, кто сидит в Кабинете министров, что происходит с нашими деньгами и фискальным пространством? У нас нет этой ясности. Нам не сказали. Я могу сказать, что у нас осталось три года и 5,5 миллиарда евро, после чего у нас начнутся действительно серьёзные проблемы с обслуживанием долга», — заявил Кулберг, добавив, что государство только что включило турборежим, занимая деньги на оборону, забывая, что это тоже кредит, который придётся возвращать.

В декабре 2028 года вместо 165 миллионов в год придётся выплатить 1,2 миллиарда. «Это будет целый бюджет на образование или здравоохранение, который придётся заплатить только за обслуживание долга, а не за его погашение. Тогда возникает вопрос: если мы постоянно составляем такой бюджет с двумя миллиардами на «проедание» и не генерируем новые деньги, мы просто «выключим свет» — вот в чём проблема», — подчеркнул Кулбергс.

Он считает, что эти 5,5 миллиарда нужно инвестировать так, чтобы они приносили государству больше денег экономически. При этом необходимо сокращать бюджетные расходы. Сейчас же мы делаем только одно: занимаем, выбрасываем деньги в «трубу» и ничего не производим.

Член правления партии «Единство», министр интеллектуального управления и регионального развития Раймонд Чударс пояснил, что в отношении сокращения бюджетных расходов у правительства есть конкретные задачи, которые сейчас выполняются и отразятся в проекте бюджета, по которому, конечно, будут дискуссии.

«То, что из двух миллиардов сейчас восемь процентов, то есть около 150 миллионов, будут в проекте бюджета как сокращение, совершенно ясно», — сказал министр.

Из примерно 17 миллиардов бюджета два миллиарда напрямую связаны с обеспечением государственного управления, а остальная часть связана с прямыми государственными услугами, включая социальные, медицинские, пояснил Чударс, добавив, что если представители оппозиции считают, что их нужны сокращения, то он хотел бы знать, что именно следует урезать. Забрать у медицины, у благосостояния или из денег на демографию?