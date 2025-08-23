Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Скоро только на обслуживание нашего долга будет уходить годовой бюджет на медицину: Кулбергс прогнозирует катастрофу (4)

Редакция PRESS 23 августа, 2025 07:21

Важно 4 комментариев

TV24

Депутат 14-го Сейма от «Объединённого списка» Андрис Кулбергс и член правления партии «Единство», министр интеллектуального управления и регионального развития Раймонд Чударс в программе "Kārtības rullis" на TV24 обсудили обслуживание внешнего долга Латвии, проект государственного бюджета и предусмотренные в нём меры экономии, которые уже реализуются.

«Понимают ли те, кто сидит в Кабинете министров, что происходит с нашими деньгами и фискальным пространством? У нас нет этой ясности. Нам не сказали. Я могу сказать, что у нас осталось три года и 5,5 миллиарда евро, после чего у нас начнутся действительно серьёзные проблемы с обслуживанием долга», — заявил Кулберг, добавив, что государство только что включило турборежим, занимая деньги на оборону, забывая, что это тоже кредит, который придётся возвращать.

В декабре 2028 года вместо 165 миллионов в год придётся выплатить 1,2 миллиарда. «Это будет целый бюджет на образование или здравоохранение, который придётся заплатить только за обслуживание долга, а не за его погашение. Тогда возникает вопрос: если мы постоянно составляем такой бюджет с двумя миллиардами на «проедание» и не генерируем новые деньги, мы просто «выключим свет» — вот в чём проблема», — подчеркнул Кулбергс.

Он считает, что эти 5,5 миллиарда нужно инвестировать так, чтобы они приносили государству больше денег экономически. При этом необходимо сокращать бюджетные расходы. Сейчас же мы делаем только одно: занимаем, выбрасываем деньги в «трубу» и ничего не производим.

Член правления партии «Единство», министр интеллектуального управления и регионального развития Раймонд Чударс пояснил, что в отношении сокращения бюджетных расходов у правительства есть конкретные задачи, которые сейчас выполняются и отразятся в проекте бюджета, по которому, конечно, будут дискуссии.

«То, что из двух миллиардов сейчас восемь процентов, то есть около 150 миллионов, будут в проекте бюджета как сокращение, совершенно ясно», — сказал министр.

Из примерно 17 миллиардов бюджета два миллиарда напрямую связаны с обеспечением государственного управления, а остальная часть связана с прямыми государственными услугами, включая социальные, медицинские, пояснил Чударс, добавив, что если представители оппозиции считают, что их нужны сокращения, то он хотел бы знать, что именно следует урезать. Забрать у медицины, у благосостояния или из денег на демографию?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (4)

Важно 14:00

Важно 4 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (4)

Важно 13:45

Важно 4 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (4)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 4 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (4)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 4 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (4)

Важно 12:54

Важно 4 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (4)

Важно 12:35

Важно 4 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (4)

Важно 11:54

Важно 4 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать