А ведь он учитель! Латвиец сексуально использовал 180 детей, хранил 6000 видео педофилии и зоофилии

22 августа, 2025 14:12

В августе этого года сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции завершили расследование уголовного дела о тяжких и особо тяжких преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В ходе расследования установлено, что подозреваемый в течение восьми лет совершил сексуальные преступления в отношении не менее 180 детей, сообщает Госполиция на своём сайте. 

Преступник совращал детей как из Латвии, так и из-за рубежа в интернете и заставлял их раздеваться перед камерой. Без ведома жертв преступник записывал эти видео, создавая порнографические материалы. Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

В ходе реализации мер по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в Интернете сотрудники 1-го отдела Департамента по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции получили информацию о мужчине 1988 года рождения, который предположительно распространяет порнографические материалы, демонстрирующие сексуальную эксплуатацию детей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты носители информации с материалами сексуального характера, связанными с детьми. При изучении материалов, полученных в ходе обыска, первоначальные подозрения подтвердились, и были выявлены ещё более пугающие факты. В ходе расследования было установлено, что мужчина систематически совершал сексуальные преступления против детей в интернете в период с 2016 по 2024 год. По ходатайству Государственной полиции суд избрал в отношении мужчины меру пресечения – заключение под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что насильник активно соблазнял детей в интернете и тайно записывал видеопереговоры, в ходе которых детей склоняли к обнажению. Следствие также установило, что в 2016 и 2017 годах мужчина лично разыскивал несовершеннолетних девочек и устанавливал с ними дружеские отношения.

Проводя время вместе, он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая на видео интимные части их тела. Всего в ходе расследования было обнаружено 266 подобных видеофайлов, снятых при непосредственном или косвенном контакте с жертвами.

Воспользовавшись доверием, в 2016 году мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, оставленной на попечении мужчины.

Мужчина имеет педагогическое образование и до момента ареста работал преподавателем в образовательном учреждении. Благодаря своим личным качествам и коммуникативным навыкам подозреваемый сумел завоевать доверие детей, благодаря чему они чувствовали себя в его присутствии в безопасности. В обществе мужчину описывали как человека, вдохновляющего и отзывчивого, и ничто внешне не указывало на его ненормальные наклонности.

В ходе расследования было установлено, что насильник проявлял интерес к получению практических советов по вопросам сексуального насилия над детьми в даркнете ( DARKNET ) , что свидетельствует о целенаправленных действиях насильника по установлению связи с детьми с целью совершения сексуального насилия. У насильника также был домашний офис, где под предлогом удалённой работы или частных онлайн-уроков он часами обращался к детям в онлайн-чатах с целью сексуального насилия.

Департамент киберпреступности Государственной полиции выделил значительные следственные ресурсы для установления личности жертв в Латвии и предоставления им возможности подать заявление на компенсацию. Учитывая, что у насильника было обнаружено более 200 сохранённых видеороликов с совращением детей за границей, Государственная полиция сообщила об этом случае в Европол с просьбой о помощи в установлении личности жертв.

У насильника было обнаружено не менее 5885 файлов, содержащих как материалы сексуального насилия над детьми, так и сцены сексуальных действий человека с животными (зоофилия).

Уголовное дело передано в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования по статьям 160, части шестой (сексуальное насилие), 162, части первой (вовлечение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста в сексуальные действия), 166, части четвертой (вовлечение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и несовершеннолетнего в изготовление порнографических материалов), 166, части третьей (вовлечение и склонение несовершеннолетнего к изготовлению порнографических материалов), а также 166, части второй (оборот (хранение) запрещенных порнографических материалов) Уголовного закона.

Значительное число жертв в этом отдельно взятом случае отражает растущую обеспокоенность по поводу безопасности детей в интернете, а также свободу детей вступать в диалоги с незнакомцами, неосознанно подвергая себя риску сексуальной эксплуатации. Сексуальные преступления против детей представляют серьёзную угрозу их физическому, психическому и половому развитию.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
1 день назад
ЕС: украинские миллиарды
1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
1 день назад
Латвия: полицейский на час
2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

11:14

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

11:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

