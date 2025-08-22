Полиция усилит контроль на дорогах у школ: скоро начало учебного года

"Я договорился с муниципальной полицией, что за две недели до начала нового учебного года она будет усиленно контролировать соблюдение скоростного режима вблизи школ. Важно, чтобы такие проверки и контроль проводились долгосрочно, и их основная цель - обеспечить, чтобы дети могли безопасно добраться из дома в школу или кружок", - заявил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Ежегодно перед началом учебного года муниципальная полиция обследует школы и прилегающие к ним территории, чтобы выявить возможные риски для безопасности детей и дать ответственным учреждениям рекомендации по их устранению.

В этом месяце муниципальная полиция, контролируя допустимую скорость движения на нетрафарированных автомобилях, зафиксировала 1188 случаев превышения скорости в зонах с ограничением до 30 километров в час, в том числе возле учебных заведений.