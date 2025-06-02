Когда нотариус бессилен: женщина переписала хутор на дочь соседа, лишив наследства сына и внуков

Дросма проживала в волости Морес с двумя сыновьями. Сосед Валдис рассказал, что у одного из братьев случился инсульт, второй брат очень из-за этого переживал, остался без работы и стал попивать, в результате сел пьяным за руль и оказался за решеткой на 5 месяцев.

Тем временем здоровье его матери ухудшилось: она уже больше не могла заботиться о себе, сыне и хозяйстве, поэтому обратилась за помощью в социальную службу. Сын, который перенес инсульт, попал в пансионат Cerību spārni в Сигулде, а мать - в пансионат Rauda в Тукумском крае.

Когда из тюрьмы вернулся второй сын Райтис, оказалось, что хозяйство будет принадлежать его матери лишь до ее смерти, так как ее возили к нотариусу, где подписали договор о содержании с персональным сервитутом и запретом. Согласно договору, пенсионерка передала соседской дочери 6 зданий и 24,33 га земли, которыми владеет, в обмен на пожизненное содержание.

После смерти Дросмы наследники не смогут оспорить этот договор.

Юрист Инесе Мелдере пояснила, что такой договор "приравнивается к договору купли-продажи, когда человек получил деньги за услугу. Это не дарственная и не договор о покупке земли, который могут оспорить наследники, здесь оказана услуга в обмен на недвижимость".

По договору стоимость содержания пожилой женщины составляет 377 евро в месяц, то есть 4524 евро в год. Та сторона, что содержит, берет на себя обязательство снабдить ее продуктами питания, одеждой, обеспечить надлежащим уходом, стиркой, уборкой, отоплением и освещением. В пользу стороны, которую содержат, в земельную книгу должен быть внесен залог за недвижимость в размере 75 тысяч 400 евро.

Тем временем сын Дросмы, Райтис, оспаривает законность сделки, так как у его мамы, которой 79 лет, в последние годы, по его словам, испортилось здоровье и она страдает возрастной деменцией.

"В последнее время было так: я вхожу в комнату, а она смотрит на меня - "это кто такой?" Я говорю - твой сын, Райтис. А-а-а... И все", - рассказывает он.

Сосед Эйнарс, которого семья и другие соседи винят в недобросовестном поступке, проживает недалеко от хутора Дросмы. Дать интервью телевидению он отказался, но заявил, что заботился о соседке и тогда, когда Райтис еще не был в тюрьме.

Юрист Инесе Мелдере признает, что "существует большая проблема, так как у нас действует закон о защите личных данных - ни юристы, ни нотариус не могут запросить сведения о состоянии здоровья человека. Нужно подумать, не стоит ли завести отдельный регистр, куда бы нотариус мог заглянуть проверить, есть ли у человека эта прогрессирующая возрастная деменция - ведь физически эти признаки у человека никак не проявляются. Только умственные способности нарушены"..

Райтис с дочерью уже обратились не только в полицию, но и в социальную службу, и в судебную администрацию, чтобы оспорить договор. У имущества много потенциальных наследников, так как у брата Райтиса, который в пансионате, четверо детей.

Юрист поясняет: если полиция не усмотрит здесь признаков мошенничества, наследники могут обратиться в суд с гражданским иском, если другая сторона не выполняет условий договора.