«Когда Бришкенса будут судить за то, что он отдал Rail Baltica России?» В соцсети бьют тревогу

Кронбергс пишет, что проблема состоит в том, что "LDz по-прежнему является неотъемлемой частью единой железнодорожной системы под управлением Москвы, куда правительство Силини теперь решило включить и новую Rail Baltica".

"Как это возможно, что представители Латвии приезжают в Москву, чтобы получить инструкции по ИТ? Какие дела у представителей LDz могут быть в России - стране-агрессоре? Когда Бришкенса будут судить за то, что он отдал России LDz и Rail Baltica? Кто-то вообще соображает, что это ход в духе Вилиса Лациса?" - возмущается пользователь John Brown.

Ему вторят:

- А Латвийской железной дороге теперь отдадут организацию всей Rail Baltica... Что может пойти не так?

- Похоже, что эти рельсы надо один раз демонтировать.

- СГБ, комментарии будут? Фейк или правда?

А началось все, как уже было сказано, с поста Георга Кронбергса, где он пишет:

"Выполняя пролоббированное "Прогрессивным" Бришкенсом и утвержденное правительством Силини решение, представители LDz в очередной раз прибыли к своему верховному руководству в Москве, чтобы улучшить общие ИТ-системы, необходимые Российским железным дорогам, чтобы лучше управлять нашей военно-стратегической Rail Baltica".

К посту приложен скан с сайта на русском языке, где говорится о совещании в Москве с участием представителей железнодорожных администраций РФ, стран СНГ, а также Латвии и Эстонии. Автор поста пишет о себе: "Да, я представитель транспортной отрасли уже более 50 лет, и мне приходилось довольно регулярно по работе сталкиваться и с влиянием решений этой московской организации на нашу транспортную отрасль. И я лично знаю нескольких человек из LDz, которые в этих совещаниях регулярно участвовали".

Далее в комментариях он продолжает: "В моем распоряжении имеется информация о том, что Силиню лично информировали обо всех необъятно огромных рисках, которые в результате такого безответственного решения правительства возникают не только для безопасности страны, но и для госбюджета. Однако она все это игнорировала и доверилась блефу Бришкенса".

Некоторые пользователи усомнились в достоверности такой информации, но тем не менее твитом Кронбергса поделились десятки пользователей "Х".