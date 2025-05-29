Knauf отрицает, что помогает России в войне против Украины

Немецкий производитель стройматериалов Knauf, продолжающий работу в России, в очередной раз отверг заявления о том, что он содействует РФ в ее войне против Украины. "В особенности мы отвергаем обвинения в том, что Knauf сознательно поддерживает строительство и эксплуатацию ядерных объектов, поставляя продукцию напрямую", - говорится в заявлении компании, обнародованном в среду, 28 мая.

Ранее еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, в которой утверждается, что стройматериалы Knauf были заказаны для расширения российских баз ядерного оружия. Журналисты выяснили это после изучения документов о секретных ядерных объектах РФ, попавших в открытый доступ в результате крупной утечки данных. "Российское военное ведомство активно использует продукцию западных компаний для своих секретных объектов - цемент, гипс, клей, изоляционные материалы. Особенно востребованы товары баварской Knauf, концерна с миллиардными оборотами. В одной из заявок от осени 2022 года указаны 32 тонны гипса марки Knauf-Rotband для 368-го полка в Ясном", - говорится, в частности, в публикации.

Knauf: Наша продукция не предназначена "для создания или обслуживания оружейных систем"

Немецкая компания заявила также, что ее стройматериалы не предназначены и не подходят для создания или обслуживания оружейных систем и что у нее нет контрактов ни с министерством обороны РФ, ни с подведомственными ему организациями. "Соответственно, Knauf не продает и не поставляет продукцию таким структурам", - подчеркивается в документе.

В свою очередь агентство dpa отмечает, что российские дочерние компании Knauf, продавая свои товары другим российским компаниям, не могут ограничивать их в выборе клиентов. Поэтому конечный получатель стройматериалов Knauf остается неизвестным, указывает агентство.

Кроме того, в заявлении Knauf указано: "Мы решительно отвергаем обвинения в том, что Knauf якобы помогает российскому государству обходить санкции". При этом журналисты Der Spiegel утверждают, что вместо экспорта из Германии Knauf производит аналогичную продукцию на российских и белорусских заводах под видом "импортозамещения"

Уход Knauf с российского рынка продолжается больше года

Немецкий концерн с миллиардными оборотами объявил о свертывании работы в России более года назад, но этот процесс все еще не завершен. Запланированная сделка по продаже российского бизнеса все еще ожидает одобрения российских регулирующих органов. "Переговоры по этому вопросу уже находятся в продвинутой стадии", - говорится в заявлении.Там же отмечается, что переговоры ведутся конфиденциально и их детали пока не разглашаются. На российских предприятиях Knauf работают более 4000 человек.