KNAB бдит: получено уже 50 сигналов возможных нарушениях в ходе агитации перед муниципальными выборами

"У нас с женой есть общая дочь, и еще у меня есть сын от первого брака. Я получаю 1 100 евро на руки, плачу в месяц 300 евро алиментов, 300 уходит на погашение кредита за квартиру, около 280 (зимой) - на коммунальные расходы, поэтому на семью остается не так уж и много, тем более что жена сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком. Алименты я плачу добровольно, без суда. Но бывшая считает, что я должен платить ей больше алиментов, потому что она не работает. Обязан ли я увеличить алименты на сына, если у меня нет возможности платить больше? Как разрешить эту ситуацию?".