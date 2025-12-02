По версии китайских экспертов, решение носит символический характер и должно подчеркнуть приоритет демографического роста. Сам по себе налог не сделает контрацепцию недоступной, но он вписывается в более широкую стратегию Пекина по поощрению рождения детей.

Одновременно власти расширяют пакет льгот для молодых семей. Уже объявлены прямые выплаты родителям детей младше трёх лет, субсидии на детсады, местные программы по снижению стоимости жилья и пилотные выплаты при рождении второго или третьего ребёнка. Регионам поручено создавать собственные меры поддержки, чтобы замедлить падение рождаемости.

Китай сталкивается с самым глубоким демографическим снижением за последние десятилетия. Власти пробуют сочетать финансовые стимулы, реформы рынка труда и более мягкие социальные кампании. Новый налог на контрацепцию стал самым обсуждаемым сигналом этой политики.