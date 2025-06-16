Каждая вторая покупка — риск. Фальсификаты атакуют Латвию

Между тем, лекарства и пищевые добавки — одни из самых часто подделываемых товарных групп. Их производство нередко ведётся в нелегальных лабораториях, а доходы от продажи идут на финансирование преступных группировок. Проблема носит международный характер: в Европе и США только в прошлом году по этим обвинениям было задержано 430 человек и ликвидированы подпольные производства. В Латвии оборот фальсифицированной продукции стремительно растёт — только за первые пять месяцев 2025 года выявлено больше подделок, чем за весь предыдущий год.

На этом фоне в Латвии стартовала информационная кампания «Подделка стоит жизни», целью которой стало привлечение внимания к угрозам для здоровья, связанным с фальсификатом.

В рамках кампании пройдут просветительские мероприятия в торговых центрах, будут распространены информационные материалы, запланированы лекции в школах и активность в соцсетях. «Наша цель — не просто предупредить, а заставить задуматься: каждая такая покупка — это поддержка преступных схем», — подчёркивает Баталаускис.

Он также отметил, что люди часто не обращают внимания на ключевые признаки подделки — упаковку, запах, регистрационные данные или надёжность продавца. Особую роль в распространении фальсификата играют социальные сети и инфлюенсеры: за внешне безобидной рекламой нередко скрываются незаконные или незарегистрированные товары. Проблема касается не только добавок и медикаментов, но и спортивного питания, гормональных препаратов, а также даже средств индивидуальной защиты.