Он предложил пересмотреть систему и вместо подобных выплат повышать зарплаты уже сейчас, чтобы люди могли сами планировать своё будущее и делать накопления.

По словам Пойканса, пенсия за выслугу лет фактически означает жизнь в долг, так как выплаты просто откладываются. Это касается всех категорий, имеющих право на такие пенсии, — от военных и полицейских до работников культуры.

Исследователь пояснил, что механизм основан на переносе текущих расходов на будущие периоды. При благоприятной демографической ситуации это могло бы быть оправдано, ведь тогда увеличивались бы все пенсии, но сейчас ситуация иная — «мы просто скатываемся в яму».

Пойканс считает, что государству выгоднее отказаться от пенсий за выслугу лет и направить эти средства на повышение текущих зарплат. Тогда люди с достаточным доходом смогут самостоятельно накопить на старость.

В качестве примера он упомянул балетных артистов, которые физически не смогут работать в своей профессии до 65 лет. По его мнению, в активный период им нужно платить столько, чтобы они успели сформировать собственный пенсионный капитал или при желании сменить сферу деятельности.

Тем временем власти Латвии планируют не отменять, а лишь сократить эти выплаты, и многие жители страны поддерживают такую идею.