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Кариньш — о скандале вокруг выборов: никто не должен был уходить в отставку (5)

TV24 15 июня, 2025 07:41

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"То, что произошло, мне непонятно и кажется мне неправильным", - такое мнение в эфире TV24 в программе Nedēļa. Post scriptum по поводу увольнения чиновников в связи с проблемами при подсчете голосов на муниципальных выборах высказал старший советник консалтингового предприятия KREAB и бывший премьер-министр Латвии (2019-2023) Кришьянис Кариньш.

"Мы в обществе часто путаем ошибки со злонамеренностью. Мы считаем, что это злонамеренность, что все должны ответить за это и всех надо уволить, но там была какая-то человеческая ошибка - то ли это было в процессе закупок, то ли что-то не проверено, то ли алгоритм не установлен, я не знаю. Давайте посмотрим, что фактически произошло - выборы состоялись. Даже наша Комиссия по национальной безопасности собралась и констатировала, что все состоялось. Центризбирком тоже подтвердил, что все есть и нет причины ставить под сомнение. Однако, если у нас ошибка, то что у нас в стране происходит? Со стороны - такой хор, и этот хор начинает петь, хор, не несущий никакой ответственности: все плохо, всех надо уволить! Теперь у нас министр ушла, глава Центризбиркома ушла, еще там руководитель агентства ушел - три должностных лица лишились работы. Разве нам сегодня от этого лучше? Нет!" - подчеркнул Кариньш.

Как заявляет экс-премьер, теперь, когда нужно будет искать новых людей на вакантные должности, дан сигнал, что ошибок нельзя допускать и возможностей их исправлять не дадут: "Так мы в государстве все время дергаем, просим людей взять на себя ответственность, эта женщина [бывшая глава Центризбиркома Саулите ] взяла на себя ответственность, что-то не так - сразу рубить с плеча!”

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Комментарии (5) 114 реакций
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