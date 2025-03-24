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Капризы весенней погоды: днем печет солнце, ночью заморозки. Что ждать во вторник?

Редакция PRESS 24 марта, 2025 17:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Во вторник осадков будет мало, а температура местами поднимется до +11 градусов, прогнозируют синоптики.

Предстоящей ночью небо будет частично облачным, на востоке страны пройдет небольшой дождь. Местами образуется туман. При слабом западном ветре воздух остынет до -2...+3 градусов. На дорогах возможно обледенение.

Во вторник днем в Курземе и местами в Видземе ожидается дождь, более солнечно будет в Латгале. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +5...+11 градусов.

В Риге во вторник осадков не ожидается, выглянет солнце. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем потеплеет до +10 градусов.

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Для привычного нам Запада это будет как падение Римской империи: «Неаткарига» про Трампа — всадника Апокалипсиса

Важно 21:47

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«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

«Мир переживает серьезные, можно даже сказать фундаментальные перемены. И хотя обычно такие перемены воспринимаются как начало чего-то нового и лучшего, на этот раз они могут иметь настолько серьезные последствия, что об этом страшно даже подумать. Они могут быть даже сравнимы с крахом Древнего Рима в V веке нашей эры, - пишет Бен Латковскис в «Неаткариге».

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Трамп: обсуждаем с Киевом управление украинскими АЭС и возможные линии разграничения

Важно 20:36

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США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

США обсуждают с Украиной возможность для американских компаний управлять украинскими электростанциями, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с кабинетом министров.

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Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Важно 20:09

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Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

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Дети не рождаются в таблицах Excel: Мать двоих детей о демографической яме в Латвии

Новости Латвии 19:20

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

Чтобы демографическая ситуация действительно улучшилась, политикам нужно смотреть дальше таблиц с пособиями и сосредоточиться на создании среды, в которой людям хочется и безопасно растить детей. Как отмечает мать двоих детей и консультант по связям с общественностью Марика Удре, демографическую ситуацию в Латвии следует рассматривать в тесной связи с развитием сообществ и общественными представлениями о семейной модели.

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IT-рынок стремительно меняется: молодых программистов быстро заменяет Искусственный интеллект

Новости Латвии 18:56

Новости Латвии 0 комментариев

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

IT-рынок стремительно меняется, и пока одни используют ИИ как инструмент, другие остаются без работы. Чем это грозит разработчикам и стоит ли бояться тотальной автоматизации? В теме разбиралась программа LSM+ «Новый день».

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Ограничения азартных игр: комитет Рижской думы утвердил список мест, где они будут запрещены

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции утвердил проект обязательных правил "Об ограничении организации азартных игр на административной территории Рижского самоуправления". В настоящее время в Риге насчитывается 76 игорных заведений. После вступления в силу правил каждое заведение будет оценено на предмет соответствия новым требованиям, и по каждому игорному заведению будет принято решение.

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За восхваление военных преступлений: Крейле осуждена на год тюрьмы

ЧП и криминал 18:46

ЧП и криминал 0 комментариев

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Департамент уголовных дел Сената Верховного суда отказался начать кассацию по делу о восхвалении военных преступлений. Во время пикета возле посольства РФ в поддержку Украины Елена Крейле подняла плакат «Россия, я с тобой!», и ее приговор — лишение свободы на срок один год — вступил в силу, сообщает в пресс-релизе отдел коммуникации суда.

Читать