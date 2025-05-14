Канны-2025: пять тенденций, на которые стоит обратить внимание

Канны — это премьера будущих претендентов на «Оскар»

Нередко именно Каннский фестиваль становится стартовой площадкой для претендентов на другие кинонаграды. В мае 2024 года фильм «Анора» получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь», а потом выиграл премию «Оскар» за лучший фильм. Четыре из последних пяти обладателей «Золотой пальмовой ветви» впоследствии были номинированы на эту награду в категории «Лучший фильм».

В этом году среди претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» — экранизация романа Арианы Харвич «Умри, моя любовь», снятая шотландским режиссером Линн Рэмси. В фильме снялись Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон.

Жюри возглавляет французская кинозвезда Жюльет Бинош, компанию ей составят актеры Хэлли Берри и Джереми Стронг.

Британский актер Джош О'Коннор, известный по ролям теннисиста в «Претендентах» (Challengers) и принца Чарльза в «Короне», снялся сразу в двух конкурсных фильмах: «История звука» и «Гений» (Mastermind), где он играет начинающего похитителя произведений искусства.

Новый фильм Уэса Андерсона «Финикийская схема» собрал самый звездный актерский состав на фестивале: Скарлетт Йоханссон, Бенисио дель Торо, Том Хэнкс, Бенедикт Камбербэтч, а также Риз Ахмед, Брайан Крэнстон и Ричард Айоади.

Хоакин Феникс и Эмма Стоун сыграли в фильме «Эддингтон» — мрачной комедии-вестерне времен пандемии, снятой режиссером Ари Астером.

Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» (Nouvelle Vague) рассказывает историю создания фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960) и повторяет стиль и дух оригинала, который считается классикой французского кинематографа шестидесятых годов.

Голливудские звезды становятся режиссерами



Звезда «Черной вдовы» Скарлетт Йоханссон дебютирует как режиссер с фильмом «Великая Элеонор» — историей о 94-летней женщине, внезапно оказавшейся в центре внимания.

Американская актриса Кристен Стюарт представит свою первую режиссерскую работу «Хронология воды» — экранизацию мемуаров писательницы Лидии Юкнавич.

Британский актер Харрис Дикинсон тоже попробовал себя в режиссуре с фильмом «Беспризорник» — это история о лондонском обитателе ночлежки, который пытается изменить свою жизнь.

Все эти фильмы будут представлены в конкурсной программе «Особый взгляд».

Звезды первого эшелона в центре внимания

Легенда Голливуда Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь». Эта награда присуждается выдающимся режиссерам, чьи фильмы при этом ни разу не получили конкурсную «Золотую пальмовую ветвь», за личный вклад в кинематограф.

Премьера пятого совместного фильма Спайка Ли и Дензела Вашингтона «От Рая к Аду» (Highest 2 Lowest) состоится вне конкурса. Это переосмысление криминального триллера Акиры Куросавы «Рай и Ад» (1963), действие которого перенесено на улицы современного Нью-Йорка.

Джоди Фостер сыграет психиатра, расследующую предполагаемое убийство своего пациента, во французской комедии «Частная жизнь» (Vie Privée), также представленной вне конкурса.

А Том Круз посетит премьеру финальной части франшизы «Миссия невыполнима» — если примет приглашение.

Документальные фильмы о Газе

Один из самых заметных документальных фильмов фестиваля — «Положи душу в руку и иди», история палестинской военной фотожурналистки Фатимы Хассоны. Героиня фильма погибла вместе со своей семьей на следующий день после объявления программы фестиваля: ее дом попал под израильский авиаудар. Ее гибель и вызванная волна возмущения повысили интерес к фильму.

Еще один фильм о Газе — «Однажды в Газе», снятый палестинскими братьями-близнецами Тарзаном и Арабом Нассерами, он будет показан в секции «Особый взгляд».

Среди других документальных фильмов — «Человек за шесть миллиардов долларов», фильм о Джулиане Ассанже, ранее в этом году снятый с программы кинофестиваля «Сандэнс». Помимо этого, на фестивале покажут документальный фильм о фронтмене U2 Боно и ленту о писателе Джордже Оруэлле.

#MeToo и другие скандалы



Открытие фестиваля омрачено оглашением приговора Жерару Депардье. 76-летнего актера обвиняют в сексуализированном насилии по отношению к двум женщинам на съемочной площадке в 2021 году, сам он отвергает обвинения.

Тема сексуального насилия в киноиндустрии остается актуальной. Французское парламентское расследование недавно назвало проблему «эндемичной», а актриса Брижит Бардо на днях выступила в защиту двух обвиняемых актеров, включая Депардье, заявив, что им нужно позволить «жить своей жизнью».

Это не единственные внешние события, которые отразятся на атмосфере в Каннах.

Кинозвезды и представители индустрии, вероятно, выскажутся и по поводу плана президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на фильмы, произведенные за рубежом.

Министр культуры Франции Рашида Дати недавно заявила, что введение таких пошлин «ударит по американской индустрии, а не по нашей».