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Кандидату в депутаты грозит 15 лет за секс с мальчиками: партия отчаянно пытается вычеркнуть его из списков

© LETA 28 апреля, 2025 20:14

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Подозреваемому в сексуальном насилии представителю спортивного клуба "Babīte" Гиртсу Йеске грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Как сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции, в настоящее время уголовный процесс квалифицирован по статье Уголовного закона о сексуальном насилии, если оно повлекло за собой тяжкие последствия или было совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Согласно закону, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет и пробационным надзором на срок до 5 лет.

Не называя имени, в полиции подтвердили, что на данный момент в рамках уголовного процесса статус подозреваемого применен к одному человеку. В интересах следствия более подробных комментариев полиция не предоставляет.

Как ранее сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама", представитель спортивного клуба "Babīte" был задержан по подозрению в сексуальном насилии над несколькими 11-12-летними мальчиками.

В настоящее время ведется сбор доказательств. Некоторые из предполагаемых преступных эпизодов произошли, когда дети находились в футбольном лагере в Барселоне (Испания). Однако родители подозревают, что насилие происходило дольше и жертв может быть больше.

События, которые привели к задержанию представителя клуба, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере. Из разговора они узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба, и забили тревогу. Один из родителей рассказал "Панораме", что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба.

Родители пострадавших детей рассказали, что ранее представитель спортивного клуба "Babīte" пользовался их доверием. Им также было известно, что он женат.

ЛТВ сообщило, что задержанный баллотируется на предстоящих муниципальных выборах.

Из заявления отделения Латвийского объединения регионов (ЛОР) в Марупском крае стало известно, что задержанный - Гиртс Йеске, который входит в список кандидатов ЛОР на выборах в этом самоуправлении.

ЛОР заявило, что обратилось в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить Йеске из списка. Партия подчеркнула, что Йеске не является членом ЛОР, а был включен в список как представитель местного спортивного сообщества. ЛОР также выразило надежду на тщательное и быстрое расследование этого случая.

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