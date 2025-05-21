Канадцы построили в Адажи новые казармы для солдат НАТО

Проект расширения казарм реализует Канада, которая возглавляет бригаду НАТО в Латвии.

В строительство четырех корпусов Канада инвестировала 18,5 млн евро. Здесь смогут разместиться в общей сложности 600 военнослужащих союзных сил, а при необходимости число мест может быть увеличено до 1200. Строительство казарм было начато в 2023 году.

Расширение казарм необходимо в связи со значительным увеличением численности военнослужащих многонациональной бригады за последний год.

В состав бригады входят военнослужащие из Албании, Канады, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании, Северной Македонии и Швеции.