Канада, Австралия и Британия признали Палестинское государство

Решение поддержать создание независимого палестинского государства призвано возродить надежду на мирное урегулирование ближневосточного конфликта, тогда как в секторе Газа продолжаются военные действия.

Летом сразу несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — объявили, что признают государство Палестина пво время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник. США выступают против такого шага.

Сообщается, что Эммануэль Макрон, президент Франции, который, по сути, инициировал эту инициативу стран "Большой семёрки", выступит с речью, официально подтверждающей признание Францией, в понедельник около 15:00 (21:00 по парижскому времени).

"На конференции, которая состоится в понедельник в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, будут представлены 10 стран, которые решили приступить к признанию государства Палестина", – цитирует советника президента Макрона газета Le Monde.

Помимо Франции, эту инициативу поодержали Андорра, Австралия, Бельгия, Канада, Люксембург, Португалия, Мальта, Великобритания и Сан-Марино.

Это решение не вполне приемлемо, по крайней мере, не для всех. В открытом письме Эммануэлю Макрону, опубликованном Figaro, 20 видных деятелей, включая Филиппа Торретона, Жоана Сфара, Артура и Шарлотту Генсбур, призвали признать палестинское государство при условии освобождения заложников и роспуска ХАМАС.

По их словам, именно такой ценой, и только такой ценой, этот жест может способствовать миру на Ближнем Востоке. "В противном случае это было бы моральной капитуляцией перед терроризмом", – добавили они.

"Сегодняшнее признание некоторыми странами Большой семерки государства Палестины, окажется неожиданным бонусом, полученным премьером Израиля Нетаньяху в борьбе за свое политическое будущее, - прокомментировал ситуацию российский специалист по Ближнему Востоку Аркадий Дубнов. - Решение части Запада уже привело к невиданной консолидации всего политического спектра Израиля вокруг правительства в его стремлении противостоять внешнему давлению. Против признания выступил даже штаб семей заложников, захваченных ХАМАС 7 октября два года назад, как правило, находящийся в категорической оппозиции действиям Нетаньяху. Отношение израильского политикума и общества к сегодняшнему событию практические единодушно: это награда террористам и бандитам за совершенные им 7 октября преступления".

Канада "открывает бал", за ней следуют Австралия и Британия

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о признании Канадой палестинского государства в воскресенье днём:

"Признание государства Палестина под руководством Палестинской администрации укрепляет позиции тех, кто стремится к мирному сосуществованию и прекращению деятельности ХАМАС. Оно никоим образом не узаконивает и не поощряет терроризм. Более того, это никоим образом не умаляет непоколебимую поддержку Канадой государства Израиль, его народа и его безопасности — безопасности, которая может быть гарантирована только путём достижения всеобъемлющего решения о двух государствах, — говорится в заявлении правительства. - Нынешнее правительство Израиля методично работает над тем, чтобы не допустить создания палестинского государства. Израиль проводит беспощадную политику расширения поселений на Западном берегу, что противоречит международному праву. Беспощадное нападение на Газу привело к гибели десятков тысяч мирных жителей, перемещению более миллиона человек и вызвало опустошительный голод, который можно было предотвратить, что является нарушением международного права. Заявленная политика нынешнего израильского правительства заключается в следующем: «Палестинскому государству не бывать".

Австралия также официально признала Палестину суверенным государством, став одной из более чем 150 стран, сделавших это.