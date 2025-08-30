Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи заявила:

"Россия не стремится к миру, хотя прилагается много дипломатических усилий, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведем детальное обсуждение вопроса замороженных активов".

"Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения замороженные активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций Украине", - сказала Каллас.

По ее словам, в ходе этой неформальной встречи "практических решений принято не будет", но участникам заседания "нужно провести аргументированную дискуссию об этом", чтобы иметь "стратегию выхода".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом встречи заявил, что представит представит предложения по санкциям, " чтобы мы могли истощить ресурсы, которые Россия вкладывает в эту войну, и остановить российскую военную машину, нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор, но, возможно, и на некоторые гражданские секторы, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России".