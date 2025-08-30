Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине» (2)

Euronews 30 августа, 2025 12:59

Важно 2 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом встречи заявила:

"Россия не стремится к миру, хотя прилагается много дипломатических усилий, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведем детальное обсуждение вопроса замороженных активов".

"Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения замороженные активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций Украине", - сказала Каллас.

По ее словам, в ходе этой неформальной встречи "практических решений принято не будет", но участникам заседания "нужно провести аргументированную дискуссию об этом", чтобы иметь "стратегию выхода".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом встречи заявил, что представит представит предложения по санкциям, " чтобы мы могли истощить ресурсы, которые Россия вкладывает в эту войну, и остановить российскую военную машину, нацелившись на энергетический сектор, финансовый сектор, но, возможно, и на некоторые гражданские секторы, которые продолжают косвенно поддерживать военные усилия России".

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)
Беспредел в Екабпилсе: девочку ударили по лицу, подростки сняли видео и поделились с друзьями (2)

18:10

Важно 2 комментариев

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

Жестокость среди подростков, увы, нередкое явление. Об одном таком случае сообщила программа Degpunktā: толпа тинейджеров собралась, чтобы заснять видео, как одна девочка бьёт другую по лицу, а потом этот ролик молодёжь стала рассылать друг другу.

«Риге остро необходимы столбики»: в соцсетях предлагают бороться с теми, кто паркуется неправильно (2)

17:43

Важно 2 комментариев

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Оказывается, тех столбиков, что были установлены и стали притчей во языцех, когда мэром Риги был Мартиньш Стакис, недостаточно: есть люди, которые предлагают установить ещё больше. Зачем? А чтобы навести порядок в центре столицы, как они его себе представляют.

Зивтиньш: мы снова катимся в канаву, дальше ехать некуда (2)

16:12

Важно 2 комментариев

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

Вопросы госбюджета и госдолга в последнее время широко дискутируются как в политических кругах, так и в обществе, причём всё чаще слышны опасения по поводу того, что госдолг будет ещё больше расти, а дефицит бюджета превысит 3%. Эти вопросы затронул и Эдмунд Зивтиньш, зампредседателя парламентской фракции "Латвия на первом месте" и бывший начальник Дорожной полиции, на телеканале TV24 в программе Ziņu TOP.

«Свободу курам!» В Риге около 250 человек участвовали в шествии против содержания несушек в клетках (2)

16:06

Новости Латвии 2 комментариев

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

В шествии, организованном обществом защиты животных Dzīvnieku brīvība, приняло участие около 250 человек, по наблюдениям агентства LETA.

Во Львове убили бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия (2)

15:07

Важно 2 комментариев

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

Около полудня в экстренные службы поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. Пострадавший — бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий — скончался до приезда врачей.

«Хосам! Не сдавайся! Возглавь партию!» Петерис Апинис обратился к министру с открытым письмом (2)

15:01

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

На портале pietiek.com врач, общественный деятель и бывший глава Минздрава Петерис Апинис обратился с открытым письмом к своему коллеге, где высказал всё, что думает о деятельности нынешнего министра здравоохранения. Предоставим ему слово.

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы (2)

14:42

Мир 2 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

