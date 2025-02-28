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Каллас: страны ЕС состоят в НАТО из-за страха перед Россией

Редакция PRESS 28 февраля, 2025 20:30

Мир 0 комментариев

Страны Европейского союза (ЕС) состоят в Североатлантическом альянсе из страха перед Россией. Об этом заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.

«Мы боимся России. И единственное, что действительно работает, единственная гарантия безопасности, которая работает, — это зонтик НАТО», — сказал она.

Отмечается, что инициатива главы европейской дипломатии о военной помощи Украине вызвала раскол в Евросоюзе. Структура предложения Каллас основана на валовом национальном доходе стран, поэтому Италия, Португалия и Испания не хотят принимать это предложение.

Ранее Каллас заявила, что НАТО также является лучшей гарантией безопасности для Украины. По ее словам, это единственный способ обезопасить государство.

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«Сначала это было 0,57 евро...», — рассказывает она о том, как приятно удивилась во время заполнения своей ежегодной декларации о доходах.

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Бизнес 20:41

Бизнес 0 комментариев

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