Какой там свет горит? Спецслужбы оценивают слова соратника Навального в Литве

© LETA 6 января, 2026 16:25

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Кястутис Будрис говорит, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) даст оценку не только высказываниям российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и должностных лицах, но и всю совокупность информации.

«По опыту могу сказать, что каждый отдельный комментарий, особенно где-то в переписке (...) нельзя оценивать изолированно, никто этого не делает. Нужно оценивать комплексно, и это работа служб, которые обладают более широкой картиной (...). Я уверен, что они вставят этот кусочек паззла в общую картину и скажут, какой свет там горит», — сказал министр журналистам во вторник.

Так он прокомментировал обращение Департамента миграции в ДГБ за дополнительной консультацией относительно возможной угрозы национальной безопасности и просьбу дать оценку появившимся в публичном пространстве высказываниям Волкова.

Будрис, который в течение шести лет занимал должность заместителя директора ДГБ, отметил, что «никто и никогда не сделает масштабных выводов по одной фотографии».

«Потому что это решения Литовского государства — приемлемо для нас или неприемлемо пребывание того или иного лица в Литве. В конце концов, это и вопрос правовой оценки. Нужно обосновать всем: и вам, и, если потребуется, в суде, и гражданам Литвы, какой критерий мы применяем, как он был соблюдён или не соблюдён, а если не соблюдён — то на каких данных мы основываемся», — сказал он.

Возмущение части политиков и общественных деятелей вызвала обнародованная в понедельник беседа с проживающим в Литве Волковым, которую опубликовала Анна Тирон — бывшая сотрудница ФБК, позже присоединившаяся к воюющему в Украине Русскому добровольческому корпусу (РДК).

На распространившемся в интернете скриншоте видно, как оппозиционер радуется якобы произошедшему убийству Дениса Капустина — командира РДК, который во время вторжения Москвы в Украину совершал рейды на территорию России.

«Надеюсь, что за Капустиным последуют его дружки. Сядет Ермак (бывший глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак — BNS), сядет Подоляк (советник  Зеленского Михаил Подоляк — BNS), сядет Буданов (Кирилл Буданов - бывший глава военной разведки Украины  — BNS) и всё прочее пропагандистское лицемерное ворьё. И тогда у Украины появится шанс победить. А пока она делает ставку на капустиных, ей ничего не светит», — утверждал он.

Волков, как бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального и сотрудник ФБК, имеет временный вид на жительство в Литве. Законы предусматривают, что временный вид на жительство может быть аннулирован, если проживание иностранца в Литве представляет угрозу национальной безопасности, общественному порядку или здоровью людей.

По словам Будриса, несогласие с нынешней российской властью «никогда не было билетом» для получения определённого статуса или права находиться в Литве.

«Мы говорим и о помощи со стороны Литвы, и о гостеприимстве по отношению к тем, кто стремится к демократическим реформам в своей стране, то есть в России или Беларуси. Именно поэтому у нас здесь одна из самых больших в мире концентраций демократической оппозиции. Так что критерий нахождения на демократической стороне является важным», — отметил министр.

ДГБ указывает, что в рамках своей компетенции наблюдает и взвешивает все факторы риска и угрозы национальной безопасности. При этом в ответе агентству BNS отмечается, что «подобную риторику враждебные Литве и Украине режимы могут использовать в своих пропагандистских целях».

В марте позапрошлого года на Волкова было совершено нападение в Вильнюсе, в автомобиле недалеко от его дома. Нападавший разбил окно машины, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. У него была сломана рука и повреждена нога.

