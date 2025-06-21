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«Как всегда, русский врёт!» Ланга обвинила КГБ в том, что ей пришлось писать стихи на русском языке (4)

Редакция PRESS 21 июня, 2025 09:52

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20 июня на сцене Театра протестной культуры в Риге состоится премьера перформанса «Родник», созданного по мотивам стихов Лианы Ланге. Постановка заявлена как пластически-поэтическое исследование «человеческой природы, внутренней правды и социальной лжи».

Основанием для спектакля послужили стихотворения Ланги, опубликованные в 1988 году в журнале Родник — русскоязычной редакции "дублера" латышского литературного журнала Avots. Примечательно, что содержание обоих журналов в те годы примерно наполовину совпадало.

В соцсетях поэтесса иронично отозвалась о проекте, приведя полный текст приглашения:

«От этого „Театра протеста“ получила приглашение на спектакль — по моим трём стихам, опубликованным по-русски в журнале Rodnik 37 лет назад, которые тогда опубликовал мой друг Владис Спаре.

Поскольку тогда публикация на латышском была невозможна из-за преследований КГБ, Владис рискнул и помог, так как был там главным редактором.

К сожалению, качество приглашения от театра меня не убедило — Кай Гэ даже не знал, что Родник был серьёзным журналом, а не газетой, как было написано в помпезном приглашении, которое я приложила :-)

„Театр протеста“ делает спектакль по Родник, но даже не знает, что это был журнал.
Сразу поняла, что ерунда :-)

Кроме того, мои три опубликованных по-русски стихотворения не „вдохновили целое поколение“, как там написано :-)
Как всегда — русский врёт, а LSM RU это ещё и пиарит!»

Напомним: Avots как латышский литературный журнал начал выходить с 1987 года, за год до публикации стихов Ланги в Роднике. При этом многие авторы печатались в Avots на латышском языке без особых затруднений. Почему КГБ преследовало именно Лиану Лангу - депутат Рижской думы не раскрыла в своем комментарии. 

Между тем, к проекту зрительский интерес есть: вокруг премьеры уже развернулась оживлённая дискуссия. Режиссер театра Кай Гэ сообщил, что на премьеру проданы все билеты 

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