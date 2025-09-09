Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Как в Мексике! В столицу Евросоюза введут войска, чтобы прекратить перестрелки наркокартелей

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 08:07

Мир 0 комментариев

Бойцы бельгийского спецназа на параде в Брюсселе в честь Дня Бельгии 21 июля 2025 года. Кто ж мог ожидать, что их попросят задержаться в городе. Возможно, надолго.

Министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернард Квинтин хочет вывести солдат на улицы Брюсселя для борьбы с эскалацией насилия, связанного с наркотиками, и этот план близок к реализации. «Армия должна защищать целостность территории. Обычно солдаты делают это на наших границах или далеко за ними. Но война с наркопреступностью также входит в сферу защиты нашей территории», — сказал Квинтин в интервью De Standaard, опубликованном в субботу.

Бельгийская столица страдает от волны перестрелок, связанных с наркотиками. В прошлом месяце брюссельский прокурор Жюльен Мойнил осудил эскалацию насилия, насчитав 57 перестрелок в этом году, 20 из которых произошли летом, пишет Politico.

Прокурор, находящийся под полицейской защитой из-за угроз со стороны наркоторговцев, ранее запросил 10 миллионов евро на улучшение безопасности в Брюсселе, но заявил, что власти не предоставляют ему необходимые ресурсы. Он предупредил, что невинные граждане рискуют оказаться втянутыми в спираль насилия: «Любой житель Брюсселя может попасть под шальную пулю».

В преддверии переговоров по бюджету министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден просит выделить дополнительно 1 миллиард евро для своего ведомства. Квинтин, житель Брюсселя, назвал ситуацию с безопасностью в своем родном городе «катастрофической» и обрушился на наглое поведение наркоторговцев в городе. 

«Конечно, я преувеличиваю, но в настоящее время мы находимся почти в такой ситуации, когда парень [наркоторговец] приходит, раскладывает свой маленький стул, ставит свой маленький столик и зонтик», — сказал он тогда.

По словам Квинтина, в рамках нового плана солдаты будут действовать в смешанных командах, патрулируя вместе с полицией. Их операции будут сосредоточены вокруг станций метро и определенных районов, таких как Петербос в коммуне Андерлехт на юго-западе Брюсселя. 

Политическое решение о развертывании солдат уже принято, но детали еще предстоит уточнить, сказал Квинтин. Он настаивает на «как можно более скором» внедрении этого решения.

Попытки властей бороться с наркопреступностью в Брюсселе происходят на фоне длительного политического паралича в столице, поскольку Брюссельский регион до сих пор не смог сформировать правительство после выборов в июне 2024 года.

Дэвид Лейстер, брюссельский лидер франкоязычной либеральной партии MR Квинтина, заявил La Libre в субботу, что может возникнуть необходимость в проведении новых выборов. Национальный лидер его партии Жорж-Луи Буше в пятницу вечером повторил, что Брюссель «неизбежно» будет поставлен под контроль национального правительства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:50 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать