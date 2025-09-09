Как в Мексике! В столицу Евросоюза введут войска, чтобы прекратить перестрелки наркокартелей

Бельгийская столица страдает от волны перестрелок, связанных с наркотиками. В прошлом месяце брюссельский прокурор Жюльен Мойнил осудил эскалацию насилия, насчитав 57 перестрелок в этом году, 20 из которых произошли летом, пишет Politico.

Прокурор, находящийся под полицейской защитой из-за угроз со стороны наркоторговцев, ранее запросил 10 миллионов евро на улучшение безопасности в Брюсселе, но заявил, что власти не предоставляют ему необходимые ресурсы. Он предупредил, что невинные граждане рискуют оказаться втянутыми в спираль насилия: «Любой житель Брюсселя может попасть под шальную пулю».

В преддверии переговоров по бюджету министр юстиции Бельгии Аннелис Верлинден просит выделить дополнительно 1 миллиард евро для своего ведомства. Квинтин, житель Брюсселя, назвал ситуацию с безопасностью в своем родном городе «катастрофической» и обрушился на наглое поведение наркоторговцев в городе.

«Конечно, я преувеличиваю, но в настоящее время мы находимся почти в такой ситуации, когда парень [наркоторговец] приходит, раскладывает свой маленький стул, ставит свой маленький столик и зонтик», — сказал он тогда.

По словам Квинтина, в рамках нового плана солдаты будут действовать в смешанных командах, патрулируя вместе с полицией. Их операции будут сосредоточены вокруг станций метро и определенных районов, таких как Петербос в коммуне Андерлехт на юго-западе Брюсселя.

Политическое решение о развертывании солдат уже принято, но детали еще предстоит уточнить, сказал Квинтин. Он настаивает на «как можно более скором» внедрении этого решения.

Попытки властей бороться с наркопреступностью в Брюсселе происходят на фоне длительного политического паралича в столице, поскольку Брюссельский регион до сих пор не смог сформировать правительство после выборов в июне 2024 года.

Дэвид Лейстер, брюссельский лидер франкоязычной либеральной партии MR Квинтина, заявил La Libre в субботу, что может возникнуть необходимость в проведении новых выборов. Национальный лидер его партии Жорж-Луи Буше в пятницу вечером повторил, что Брюссель «неизбежно» будет поставлен под контроль национального правительства.