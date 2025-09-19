Как ученик престижной рижской школы убил таксиста: преступления 1980-х

Два исчезновения

В один из воскресных дней ноября не вернулся домой частный таксист Габил А. Взволнованная жена обратилась в ГАИ - не было ли тяжелых аварий? После этого она позвонила в Службу неотложной помощи - не попадал ли муж в больницу? Но ни о машине (ВАЗ-2106), ни о ее владельце ничего не было известно.

В тот же день из дома ушел выпускник рижской средней школы № 1 - 18-летний Петерис П. В полдень мать увидела, как ее сын вошел в подъезд многоэтажки. Но в квартиру не зашел, положил какой-то конверт в почтовый ящик и торопливо ушел. Мать вытащила письмо. Пока она его читала, время ушло - и сына уже не было видно. Родители в милицию не обратились, понадеявшись на благоразумие «взрослого мужчины» (по словам отца). Вернется он, никуда не денется.

На следующий день на Псковском шоссе у самой границы с Эстонией обнаружили уже знакомую нам машину «жигули» с признаками аварии. Легковушка была заперта, водителя нигде не оказалось. При осмотре транспортного средства выяснилось, что авария здесь не главное. На потолке салона, ветровом стекле, стенках и на полу - всюду виднелись брызги крови, которые явно не могли возникнуть при дорожно-транспортном происшествии.

Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. Брошенную машину транспортировали в гараж, где детальный осмотр провели с участием криминалистов. Попутно стали искать свидетелей происшествия. И здесь помощь латвийским оперативникам оказали их эстонские коллеги.

В поселке Миссо - единственном населенном пункте, через которое проходит Псковское шоссе в сопредельном государстве, на автобусной остановке местная почтальонша ранним утром встретила незнакомого парня. Он спросил ее, когда пойдет первый автобус в сторону России. Все это время молодой человек безуспешно пытался остановить попутную машину.

Позже Петерис объяснил, что пытался добраться до Ленинграда, а затем и до Карелии, чтобы перейти финскую границу и начать новую жизнь в Финляндии. Как практически он рассчитывал перейти тщательно охраняемую границу, парень так и не рассказал.

Прощальное письмо

Чужие письма обычно не читают. Однако этот написанный карандашом текст уже являлся вещественным доказательством и был подшит к уголовному делу. «Я не буду оправдываться, скажу прямо: я сразу почувствовал, что здесь мне не место. Что-то тянуло меня отсюда вдаль. Мне всегда нравился риск. Не знаю, поступил я правильно или нет, но думаю, что для того, чтобы во мне наступила перемена, я должен начать новую жизнь. Я полностью осознаю: того, что совершено, нельзя больше вычеркнуть из жизни. Петерис».

Однако мысль о побеге возникла у молодого человека не в результате длительного самоанализа. Он просто попался на очередной лжи и испугался ответственности. Следствие поминутно установило, что делал Петерис накануне его ухода из дома. В пятницу парень как обычно вернулся с тренировки.

Мать занималась стиркой и заодно решила прополоскать тренировочный костюм сына. Вынимая из спортивной сумки майку, заметила там водительское удостоверение на чужое имя, талон предупреждений к нему и ключи от автомашины. Ее захлестнула волна страха - откуда эти вещи?

Летом у Петериса были серьезные неприятности - он взломал машину и украл оттуда магнитофон «Весна» стоимостью 365 рублей. Вопрос рассматривали в комиссии по делам несовершеннолетних, на педсовете школы, по месту работы родителей. Теперь же сын объяснил, что вещи нашел.

Однако мать подозревала, что обнаружила вещественные доказательства сразу двух краж - документы и ключи были от разных машин. Но парень упорно не сознавался. Тогда мать приняла твердое решение: документы отдать отцу - и пусть дело дойдет хоть до суда - правда должна быть установлена. И после этого сын решил уйти из дома. Но каким образом он это сделал?

Через неделю в лесу возле дороги Рига - Царникава грибники обнаружили труп мужчины. По следам вокруг убитого и по его одежде можно было предположить, что труп оттащили с дороги. Судмедэксперт нашел у погибшего не менее шести ран в области головы, открытый перелом черепа, перелом носовой кости и челюсти. Родные опознали пропавшего таксиста Габила А.

Двойная жизнь

Добраться до вожделенной Финляндии беглецу так и не удалось. Его задержали в Сортавальском районе Карелии. У путешественника обнаружили сберкнижку на имя Габила А. и автомобильные ключи. Петериса депортировали в Латвию. В ходе следствия вскрылась вся изнанка двойной жизни молодого человека.

С одной стороны это был очень способный и разносторонне развитый ученик престижной рижской школы. Он возглавлял инструментальный ансамбль, участвовал в кружке народного танца, пел в хоре, был победителем нескольких олимпиад по различным дисциплинам, занимался плаванием.

Но был и другой Петерис. 3 июня 1986 год ночью он взломал стоящую во дворе соседнего дома машину и украл из нее водительское удостоверение, автомобильные часы и пять магнитофонных кассет. На следующую ночь он вытащил магнитофон из другой машины. В следующем году он угнал еще одну машину. Но, не справившись с управлением, он съезжает с дороги в кювет. Парень забирает ключи от авто и исчезает.

Пять дней спустя Петерис замечает «жигули» в окрестностях Яунциемса на берегу Кишэзерса. Его владелец ловит рыбу на резиновой лодке. В тот момент, когда вор открывает дверцу, включается сигнализация. Но она не пугает злоумышленника - рыбаки ведь далеко от берега. Парень забирает магнитофон «Весна", а напоследок под вой сирены хладнокровно откручивает все четыре вентиля на колесах.

Однако это преступление все-таки раскрывают. Отец предпринимает все, чтобы его сына не посадили в тюрьму. Его предупреждают: если случится что-либо подобное, то...

И тогда парень из обеспеченной семьи, который и воровал только для того, чтобы получить острые ощущения, решает бежать. Он заблаговременно запасается теплой одеждой, изучает географию Карелии. Ему нужен транспорт. Но если просто угнать машину, то не будет документов, да и деньги нужны. Поэтому Петерис нашел другой вариант и убил человека. Завладев машиной, он отправился в путь. Но до Карелии он так и не доехал, врезавшись в дорожное ограждение у самой границы с Эстонией.

Финал

Верховный суд Латвийской ССР, рассматривавший это дело, допросил не только потерпевших и свидетелей, но и учителей и одноклассников. Обвиняемого исследовали психиатры и признали его полностью вменяемым. Убийцу приговорили к 12 годам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР