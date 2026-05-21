Как сохранить здоровые волосы летом? Пошаговый летний протокол. Ты удивишься насколько это просто

УФ-излучение разрушает кератин (белок, из которого состоит волос). Чем больше времени на солнце без защиты, тем более сухими, тусклыми и ломкими становятся волосы. У окрашенных волос цвет при этом ещё и выгорает значительно быстрее.

Морская и хлорированная вода. Соль обезвоживает волос и делает его шершавым. Хлор ещё агрессивнее: он буквально разъедает защитный липидный слой волоса и может вызывать зелёный оттенок у светлых волос.

Фен и укладки. Летом мы моем голову чаще — и чаще сушим феном. Плюс текстурирующие спреи, укладка для пляжных волн, закалывание влажных прядей. Всё это нагрузка, которая суммируется.

Резинки и пучки. Пляжный образ почти всегда означает высокий пучок или хвост. Постоянное натяжение у линии роста волос ослабляет фолликулы и провоцирует выпадение именно в этой зоне.

Что происходит с ресницами

Ресницы летом страдают от трёх вещей: механического трения (вытирание лица полотенцем, трение на подушке после пляжа), солёной воды и контакта с солнцезащитными средствами. Часть ресниц от этого выпадает раньше своего срока. Плюс летний макияж, особенно водостойкая тушь, требует более агрессивного смывания, что тоже не идёт на пользу.

Как сохранить здоровый вид волос и ресниц в летний сезон

Хорошая новость: большинство летних повреждений можно минимизировать, если начать действовать заранее.

Выбирай защиту перед, а не лечение после:

Надевай шляпу или используй УФ-спрей для волос перед выходом на пляж.

Перед бассейном смочи волосы обычной водой — влажный волос впитает меньше хлора.

Не ходи спать с влажными волосами: влажная поверхность более уязвима к трению о подушку.

Восстановление после воздействий:

После моря и бассейна промывай волосы чистой водой как можно скорее.

Раз в неделю делай питательную маску — летом это не роскошь, а необходимость.

Дай волосам высохнуть естественно хотя бы пару раз в неделю.

Роль биотина: зачем он нужен именно летом

Когда внешние факторы давят на волосы с такой силой, внутренние ресурсы организма становятся критически важны. Биотин (витамин B7) - это витамин, который участвует в синтезе кератина, питает волосяные фолликулы и поддерживает нормальный цикл роста волос. При его достаточном уровне волос растёт здоровее, реже ломается и лучше выдерживает внешние нагрузки.

Летом организм тратит больше ресурсов: активный образ жизни, смена питания в отпуске, стресс от перелётов и акклиматизации. Именно поэтому в этот период дополнительная поддержка биотином особенно актуальна.

Биотин (витамин B7) в форме таблеток (10 мг) принимают раз в день. Курс 30 дней помогает поддержать волосяные фолликулы изнутри в тот момент, когда снаружи на волосы идёт наибольшая нагрузка.

Рекомендации для ежедневного ухода летом

И вот он простой летний протокол, который реально работает:

Утро: таблетка биотина с завтраком.

Перед выходом: УФ-спрей или шляпа. Термозащита, если будет укладка.

После моря / бассейна: промыть волосы пресной водой как можно скорее.

Вечер: мягко снять макияж с ресниц, нанести серум на основание ресниц. Это питание луковиц напрямую — волосок вырастает крепче и длиннее.

Раз в неделю: питательная маска для волос, лучше без ополаскивания или с минимальным количеством воды.

Это не сложно. Но именно такая регулярность это то, что в сентябре будет отличать твои волосы от волос тех, кто всё лето жил по принципу «потом займусь восстановлением».

Лето слишком хорошее, чтобы тратить его на переживания о волосах. Позаботься о них сейчас — и наслаждайся сезоном.

