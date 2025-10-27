Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Редакция PRESS 27 октября, 2025 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Профессор Рижского технического университета, предприниматель и исследователь ИИ Эвалд Уртанс пояснил, что вежливость в диалоге с ChatGPT только мешает. «Я знаю, что есть люди, которые чату GPT всегда пишут: “Добрый день!”, “Спасибо”. Не нужно так делать. Из-за этого он плохо работает. Даже сами разработчики писали, чтобы люди так не делали. Это занимает очень много ресурса», — отметил Уртанс.

По его словам, для качественных ответов нужно каждый раз начинать новую сессию: один вопрос, один чат. Запрос должен быть коротким и точным.

«Нужно немного пристреляться, как делать запросы. Тогда ответы будут очень качественными. В противном случае все поймут, что это генерация».

Учёный также подчеркнул, что бесплатная версия чата не подходит для профессионального использования: «Если хотите работать серьёзно — оформите платную подписку».

Главный трюк, по словам Уртанса, заключается в правильной структуре запроса.

«Первые слова — самые важные. В начале пиши, что ты хочешь. Потом говори, что не делать, а что делать. И, по возможности, короче. А потом самое важное — нужно скопировать источник, откуда дать ответ. Если этого не сделать, результат будет некачественный».

Исследователь данных Айвис Брутанс напомнил, что информация, которую генерирует чат, всегда требует проверки.«Конечно, нужно быть внимательными. Потому что иногда бывает, что все эти программы могут очень хорошо галлюцинировать и придумывать какие-то факты».

По данным OpenAI, вежливость сама по себе не мешает работе модели. Однако пользователи, которые формулируют запросы спокойно и структурно, как правило, получают более точные ответы — не из-за слов вежливости, а благодаря чёткому мышлению и ясной постановке задачи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Литва готовится полностью закрыть границу с Беларусью
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии раскрыта группа, выполнявшая задания российских спецслужб
Bitnews.lv 1 час назад
Когда в столице введут ограничения для владельцев электромобилей?
Bitnews.lv 2 часа назад
Рига намерена заставить владельцев руин платить больше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: параспортсмены привезли «серебро» по кёрлингу
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: стратегический запас батареек обеспечил «Роллс-Ройс»
Sfera.lv 4 часа назад

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать
Загрузка

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

Читать