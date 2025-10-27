Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Профессор Рижского технического университета, предприниматель и исследователь ИИ Эвалд Уртанс пояснил, что вежливость в диалоге с ChatGPT только мешает. «Я знаю, что есть люди, которые чату GPT всегда пишут: “Добрый день!”, “Спасибо”. Не нужно так делать. Из-за этого он плохо работает. Даже сами разработчики писали, чтобы люди так не делали. Это занимает очень много ресурса», — отметил Уртанс.

По его словам, для качественных ответов нужно каждый раз начинать новую сессию: один вопрос, один чат. Запрос должен быть коротким и точным.

«Нужно немного пристреляться, как делать запросы. Тогда ответы будут очень качественными. В противном случае все поймут, что это генерация».

Учёный также подчеркнул, что бесплатная версия чата не подходит для профессионального использования: «Если хотите работать серьёзно — оформите платную подписку».

Главный трюк, по словам Уртанса, заключается в правильной структуре запроса.

«Первые слова — самые важные. В начале пиши, что ты хочешь. Потом говори, что не делать, а что делать. И, по возможности, короче. А потом самое важное — нужно скопировать источник, откуда дать ответ. Если этого не сделать, результат будет некачественный».

Исследователь данных Айвис Брутанс напомнил, что информация, которую генерирует чат, всегда требует проверки.«Конечно, нужно быть внимательными. Потому что иногда бывает, что все эти программы могут очень хорошо галлюцинировать и придумывать какие-то факты».

По данным OpenAI, вежливость сама по себе не мешает работе модели. Однако пользователи, которые формулируют запросы спокойно и структурно, как правило, получают более точные ответы — не из-за слов вежливости, а благодаря чёткому мышлению и ясной постановке задачи.